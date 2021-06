La Diputació i la Generalitat s’unixen per a reforçar els serveis socials en els municipis valencians

Print This Post

La Diputació de València i la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives col·laboraran per a dotar a la província de les infraestructures i serveis necessaris que permeten disposar d’un Sistema de Serveis Socials públic i universal, garantint el dret de totes les persones a accedir a estos serveis en condicions d’igualtat, equitat i justícia.

La col·laboració entre les dos institucions es tradueïx en el protocol que han signat este dimecres la vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, i el president de la Diputació, Toni Gaspar. L’acord veu la llum “després de sis anys d’incansable treball i la ferma voluntat tant de la Diputació com de la Conselleria de coordinar un marc d’actuació i gestionar de la manera més eficient els recursos de les valencianes i els valencians”.

Amb aquest acord, la Conselleria finançarà íntegrament les prestacions de la seua competència al conjunt dels municipis de la província; a més, es farà càrrec de les despeses de personal i les prestacions competència dels ajuntaments en els municipis de més de 15.000 habitants, a excepció de les quanties que corresponga aportar per estos.

Per part seua, la Diputació de València finançarà, com a mínim, el 85% del mòdul dels municipis d’igual o menys de 15.000 habitants, i el 90% del mòdul dels municipis d’igual o menys de 10.000 habitants. Esta mesura estarà acompanyada per la construcció i reforma de centres d’atenció primària específica i atenció secundària, d’acord amb el Mapa de Necessitats i el Pla d’Infraestructures de Serveis Socials, que seran finançats mitjançant convenis de col·laboració entre l’administració autonòmica, provincial i local.