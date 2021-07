La Diputació impulsa el projecte de mobilitat sostenible des d’Albal fins a València pel Camí Reial

L’objectiu és contribuir a la vertebració de L’Horta Sud amb una xarxa segura per a ciclistes i vianants que aprofite la renovació d’un camí històric per a conectar-ho amb el futur eix entre la Creu Coberta i la plaça d’Espanya

La diputada de Mobilitat Sostenible, Dolors Gimeno, s’ha reunit amb responsables dels ajuntaments d’Albal, Catarroja, Alfafar, Massanassa i València per a impulsar el projecte d’urbanització i ordenació de trànsits no motoritzats en el Camí Reial des de la CV-33 en Albal fins a les connexions amb les rondes de circumval·lació de València.

La trobada ha tingut lloc en el saló de plens de la corporació provincial i ha comptat amb la presencia dels alcaldes d’Albal, Ramón Marí, Catarroja, Jesús Monzó, i Massanassa, Francisco Comes, el regidor de Mobilitat de l’Ajuntament de València, Giuseppe Grezzi, l’alcaldessa en funcions d’Alfafar, Empar Martín, i tècnics locals i de la Mancomunitat de L’Horta Sud.

A tots ells s’ha proposat participar en un projecte l’objectiu del qual és contribuir a la vertebració de la comarca amb una xarxa segura per a ciclistes i vianants que aprofite le renovació d’un camí històric per a conectar-ho amb el futur eix entre la Creu Coberta i la plaça d’Espanya.

Els municipis afectats han manifestat a través de la Mancomunitat de L’Horta Sud la necessitat d’iniciar l’ordenació dels trànsits en tota la via.

El Camí Reial de Madrid és una via construïda a la fi del segle XVIII, de gran importància logística en connectar ciutats perifèriques amb l’interior peninsular, donant suport al seu traçat puntualment sobre la calçada romana Via Augusta. Posteriorment, en el segle XX es va designar com a N-340.Actualment la via és de baixa qualitat ambiental. No hi ha carril separat per a ciclistes, la qual cosa sumada a l’alta intensitat de trànsit la fa una via insegura. Se sumen a la complexitat de la circulació els trànsits transversals que comuniquen els nuclis urbans amb els polígons industrials que s’han desenvolupat especialment a l’est i ocupen el territori fins a la V-31.