La Diputació impulsa les primeres jornades sobre emprenedoria i lideratge de la dona rural

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’àrea de Desenvolupament Rural dirigida per Ramiro Rivera col·labora amb l’associació Rurable en l’organització d’un esdeveniment dissenyat per a potenciar a les dones en la reconstrucció del teixit rural

La Diputació de València, a través de l’àrea de Desenvolupament Rural i Polítiques contra la Despoblació encapçalada pel diputat Ramiro Rivera, ha impulsat la celebració de les jornades en línia ‘Lideratge de la dona rural i emprenedoria’, organitzades pel Grup d’Acció Local Rurable, amb la finalitat de potenciar el paper de les dones a l’hora de liderar la reconstrucció del teixit social i econòmic rural.

També Divalterra, mitjançant el seu servei de Desenvolupament Local, ha col·laborat oferint suport tècnic, difonent la iniciativa i servint com a enllaç amb les agències de desenvolupament local.

Es tracta d’un programa amb un total de huit sessions gratuïtes que es desenvoluparan entre l’11 de març i el 22 d’abril, i que tindran un caràcter experiencial, dinàmic i innovador, on s’aplicarà la metodologia DISC per al creixement personal i per a l’àrea d’emprenedoria, i l’eina Canvas, que ajudarà a les protagonistes en la seua presa de decisions.

La ronda de sessions començarà este dijous 11 de març amb la sessió de presentació i inicie ‘Lideratge i habilitats directives’. A esta li succeiran unes altres els dies 23 de març: ‘Els 7 hàbits de les persones altament efectives’; 25 de març: ‘Marca personal’; 30 de març: ‘Comunicació’; 13 d’abril: ‘El paper dels rols dins de l’organització i el seu impacte’; 15 d’abril: ‘Gestió del temps i gestió del canvi’; 20 d’abril: ‘Acte emprenedoria a través de l’eina Canvas’, i el 22 d’abril: ‘Experiències de dones emprenedores i clausura’.

Per al desenvolupament d’estes trobades es comptarà amb els docents Teresa Escrivá, llicenciada en dret, advocada i coach executiu; Gonzalo Acosta, coach executiu i terapeuta Gestalt, i Paz Buraglia, directora de recursos humans i coach executiu.