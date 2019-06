La Diputació inicia la campanya de neteja de platges que recorrerà 15 municipis durant tot l’estiu

Print This Post

Les actuacions de neteja es realitzaran a les platges de 15 municipis valencians amb un equip de 14 persones i la inversió de la Diputació de 354.000 euros

Josep Bort, diputat de Medi Ambient: “Les tasques de neteja de platges que desenvolupem des de la Diputació es fan sense perdre de vista la protecció del cordó dunar i de la biodiversitat única d’aquests espais naturals”

La campanya estival de neteja de platges que desenvolupa l’àrea de Medi Ambient de la Diputació de València recorrerà els arenals de 15 municipis de les comarques de València per a mantenir-los en bones condicions durant l’estació amb major afluència de visitants. Aquest programa estiuenc s’emmarca en el pla anual de neteja i gestió de les platges que realitza la institució provincial d’acord amb la normativa ISO 14001, que també inclou tasques de conservació i protecció dels cordons dunars i la seua biodiversitat.

La presentació de la nova campanya de neteja estival s’ha realitzat a la platja de Meliana amb la participació del diputat en funcions de Medi Ambient, Josep Bort, l’alcalde del municipi de l’Horta Nord, Josep Riera, i altres membres de la corporació local. Allí s’han mostrat els vehicles i equipaments que s’empraran a les 15 platges de la província incloses a la campanya, i a més s’ha presentat l’equip d’operaris i tècnics encarregat de les tasques de neteja.

El diputat Josep Bort ha assenyalat que “les tasques de neteja de platges que desenvolupem des de la Diputació es fan sense perdre de vista la protecció del cordó dunar i de la biodiversitat única d’aquests espais naturals, per això utilitzem maquinària diferent per a les zones humides i per a les més seques, i es varia la intensitat del treball en diverses etapes al llarg de tot l’any”.

L’alcalde de Meliana, Josep Riera, ha destacat per la seua banda que “a Meliana ja fa diversos anys que comptem amb el servei de neteja de la Diputació, i considerem que és un servei molt necessari. La nostra platja cada vegada té més ús i més presència de visitants, i la labor que realitza la Diputació conjuga molt bé les tasques de neteja amb el manteniment de les dunes i de l’entorn”.

La neteja estival de les platges, que va començar el passat dia 1 de juny i s’estendrà fins el 30 de setembre, la realitzarà un equip de 12 mecànics-conductors, 1 capatàs i 1 cap de secció. Els operaris disposen d’una flota de 17 tractors, 15 màquines neteja platges i 3 camions per al transport de residus, a més de 4 furgonetes i 1 vehicle tot terreny per al desplaçament del personal.

La campanya de neteja inclourà les platges dels municipis de Puçol, El Puig de Santa Maria, La Pobla de Farnals, Massamagrell, Massalfassar, Foios i Meliana, a la zona Nord, i les localitats de Mareny de Barraquetes, Tavernes de la Valldigna, Gandia, Daimús, Guardamar de la Safor, Bellreguard, Miramar i Piles a l’àrea sud de les comarques valencianes. En total, les tasques s’estendran a una superfície total de 500.000 m2 de platja i 20.000 m de línia de costa.

En quant a la inversió de la Diputació, la campanya d’estiu de 2019 comptarà amb un pressupost de 354.000 euros, dels que 60.000 s’invertiran en el subministrament de la maquinària adequada per a realitzar la neteja. A través d’aquesta inversió, la corporació provincial finança el 87% del cost total de la campanya i els municipis aporten el restant 13%.