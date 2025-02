La Diputació inicia la comissió d’estudi de la DANA

La Diputació celebra la primera reunió de la Comissió no permanent creada amb l’objectiu d’estudiar la gestió de l’emergència provocada per la riuada i la recuperació de les comarques afectades. En esta primera sessió, el focus s’ha posat en l’acció comunicativa del organisme provincial durant el 29 d’octubre i els dies posteriors.

El president de la Diputació, Vicent Mompó, ha destacat que “el que s’ha evidenciat” en esta reunió és que “la Diputació va estar present des del primer moment als pobles afectats” i ha recordat que es van fer reunions matinals amb els alcaldes dels municipis més impactats.

També ha explicat que la comissió no es limita a una revisió passiva, sinó que té com a objectiu aprendre i perfeccionar els protocols amb l’objectiu final d’elaborar “un manual de bones pràctiques per poder actuar de manera més eficaç i coordinada en situacions similars”.

La comissió es tornarà a reunir dimarts vinent on compareixerà José Miguel Basset, cap del Cos Provincial de Bombers de València i responsable de la gestió de l’emergència durant la DANA del 29 d’octubre.