La Diputació inicia les obres de millora de la seguretat en la carretera que connecta Real i Dos Aguas

L’àrea d’Infraestructures que dirigix Rafa García renovarà el traçat i ampliarà la plataforma de la CV-435, concretament en el tram que va des de Real fins a Montroi, considerat com a punt de concentració d’accidents

La inversió aproximada supera els 3,2 milions d’euros, i la duració de l’obra és d’aproximadament 8 mesos, estant prevista la seua finalització per al mes de juny de 2022

La Diputació de València ha iniciat les obres de condicionament del traçat de la carretera CV-435, que unix les localitats de Real i Dos Aguas, a la comarca de la Ribera. Concretament, el tram sobre el qual recauran els treballs és el comprés entre el nucli urbà de Real i la CV-422, en el terme municipal de Montroi.

La inversió total de la intervenció ascendix als 3,2 milions d’euros, sent el termini estimat de duració de les obres de 8 mesos aproximadament, per la qual cosa la seua finalització i obertura al trànsit està prevista per al mes de juny de 2022.

Es tracta d’una actuació fonamental per a millorar la seguretat d’esta via, considerada com a Tram de Concentració d’Accidents (TCA), ja que compta amb una plataforma molt estreta i un traçat inadequat, sense vorals i amb el paviment en mal estat, sens dubte insuficient per al trànsit que suporta.

A més, el tram objecte de les obres presenta una quantitat considerable d’accessos directes a la carretera en condicions de visibilitat i trànsit diverses, alternant accessos a indústries amb accessos agrícoles i interseccions amb camins a nuclis residencials.

Per tot això, els treballs consistiran en l’ampliació de la plataforma, dotant a la mateixa de vorals de seguretat, a més de millorar el traçat i les interseccions existents.

L’actuació preveu també l’execució de voreres en tots dos marges de la carretera en el tram urbà, donant-se continuïtat a la vorera del marge esquerre, fora ja del tram urbà, per a dotar d’accés per als vianants i ciclista al poliesportiu municipal.

D’esta manera, l’àrea de Carreteres i Infraestructures que dirigix el diputat Rafa García continua donant respostes a la seua prioritat d’augmentar la seguretat viària de les diferents maneres de transport, i realitzar actuacions que redunden directament en benefici dels usuaris de la xarxa provincial de carreteres.