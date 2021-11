La Diputació inicia les obres de millora del pont sobre el riu Xúquer a Alberic

Connect on Linked in

L’àrea de Carreteres que dirigix Rafa García substituirà les baranes laterals per barreres de formigó i millorarà l’asfalt

Degut a la realització dels treballs, la carretera CV-545 romandrà tancada al trànsit entre el nucli urbà d’Alberic i l’encreuament amb la CV-41 fins al pròxim 17 de desembre

La Diputació de València ha iniciat les obres d’adequació del pont sobre el riu Xúquer situat en el municipi d’Alberic, una estructura que pertany a la carretera CV-545 que unix les localitats d’Alberic i la Pobla Llarga, a la comarca de la Ribera.

Els treballs consistiran en la substitució de les baranes metàl·liques laterals per barreres de formigó que funcionaran com a sistema de contenció de vehicles, i es col·locarà una nova barana per darrere d’este sistema. La inversió prevista ascendix a 221.500 euros, amb un termini d’execució de mes i mig.

El projecte s’emmarca dins del ‘Pla d’Adequació de Sistemes de Contenció de diferents ponts existents en les Demarcacions de l’Alcúdia, Alzira i Serra’, posat en marxa des de l’àrea d’Infraestructures. “Esta actuació en el pont és un exemple més del compromís que té la Diputació amb la millora de la seguretat viària en les carreteres provincials, la qual cosa s’ha convertit en la principal prioritat de l’àrea”, ha declarat el diputat de Carreteres, Rafa García.

A més del reforç del sistema de protecció del pont, s’estan duent a terme obres de renovació de l’asfalt, ja que fins ara el ferm presentava un percentatge molt elevat de deteriorament, amb un gran nombre de pegats en la seua superfície. D’esta manera, es procedirà a la demolició de tot el paviment existent, llambordes i aglomerat, i la seua reposició mitjançant l’extensió d’una base de formigó alleugerit i dos capes d’asfalt.

Tall de carretera i itinerari alternatiu

Arran d’estos treballs, el tram de la carretera CV-545 romandrà tallat (excepte per a l’accés dels veïns) entre el nucli urbà d’Alberic i l’encreuament amb la CV-41 fins al pròxim 17 de desembre.

Com a itinerari alternatiu, els usuaris de la via poden agarrar la CV-5501 que ix d’Alberic, després prendre la CV-550 a Benimuslem fins a la CV-50 al seu pas per Alzira, i finalment anar per la CV-41 fins a la Pobla Llarga.