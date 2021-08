La Diputació licita l’eixample de la CV-508 entre Corbera i Polinyà per a reforçar la seguretat en una via amb molt de transport escolar

Connect on Linked in

L’àrea de Carreteres que dirigix Rafa García trau a licitació una obra que té un pressupost d’una mica més de dos milions d’euros i un termini d’execució de huit mesos

L’actuació ha sigut llargament reivindicada pels municipis de la zona i la seua execució és pròxima després de complir-se la tramitació ambiental i les expropiacions

La Diputació de València ha licitat l’obra per a eixamplar la carretera CV-508 entre Corbera i Polinyà de Xúquer, una actuació llargament reivindicada pels municipis de La Ribera Baixa. Amb un pressupost d’una mica més de dos milions d’euros i un termini d’execució de huit mesos, l’àrea provincial de Carreteres que dirigix Rafa García ha anunciat la licitació d’este projecte que reforçarà la seguretat en una via molt freqüentada pel transport escolar de la comarca.

La CV-508 no és una via amb una gran intensitat de trànsit, no obstant això entre els 1.200 vehicles que la freqüenten cada dia en el tram entre Corbera i Polinyà hi ha una presència destacable de transport escolar que circula per un traçat de deficient funcionalitat. En paraules del diputat d’Infraestructures, Rafa García, “l’adequació d’esta carretera que vénen reivindicant llargament els municipis de La Ribera Baixa és molt necessària, si tenim en compte la quantitat de desplaçaments diaris de joves des de Favara, Llaurí i Corbera amb destinació a l’institut d’Albalat de la Ribera, al que se sumen els accessos directes a zones agrícoles i el transport de les pedreres de l’entorn de Llaurí”.

Millora de la seguretat

En resposta a la inquietud dels ajuntaments de la comarca, l’àrea provincial de Carreteres va posar en marxa el projecte de millora de seguretat de la CV-508, que ja ha superat la tramitació ambiental i el procés d’expropiacions i es troba en període de licitació. Després dels corresponents estudis geotècnics i hidrogràfics, es va optar per l’alternativa amb menys afecció sobre les edificacions existents en el tram que discorre entre els punts quilomètrics 0,4 i 3,6 de la carretera de titularitat provincial.

En una via estreta i amb visibilitat reduïda en diferents interseccions, la Diputació ha projectat una obra que ampliarà la calçada fins a disposar de tres metres d’amplària en cada sentit, amb vorals d’un metre i bermes de 75 centímetres. L’ampliació de la plataforma es realitzarà en un únic marge amb la finalitat de no interferir en la conducció d’aigua potable, i es rehabilitarà el ferm que està deteriorat. El responsable provincial de Carreteres assenyala que “és pròxima l’execució d’una obra molt necessària que complix amb la prioritat que tenim de mantindre en el millor estat possible les vies de titularitat provincial i garantir la seua seguretat, especialment en aquelles més transitades o amb major sinistralitat, com en este cas en el qual es registren constants eixides de la calçada”. L’obra a la qual es referix Rafa García es completarà amb la senyalització horitzontal i vertical i l’abalisament en el tram intervingut.