La Diputació premia a 24 dones per la seua contribució al desenvolupament social, econòmic i cultural del medi rural

La Diputació de València, a través de l’àrea d’Igualtat que dirigix Eli García, ha guardonat este divendres a 24 dones de les comarques de La Serranía, L’Hoya de Buñol-Chiva i Requena-Utiel per la seua important contribució en el desenvolupament econòmic, social i cultural del medi rural.

L’acte de lliurament d’estos premis ha tingut lloc a la sala Alfons el Magnànim de la Beneficència amb la diputada d’Igualtat com a amfitriona, acompanyada pel diputat de Desenvolupament Rural i Polítiques contra la Despoblació, Ramiro Rivera, i responsables locals. La celebració de l’acte el 15 d’octubre no ha sigut casual, ja que servix per a commemorar el Dia Internacional de les Dones Rurals.

Els guardons entregats per l’àrea provincial d’Igualtat es dividixen en tres categories, una que reconeix la trajectòria de les dones premiades, una altra que valora la capacitat emprenedora i una tercera que destaca l’aportació en la defensa de la igualtat i els drets de les dones.

Entre les guardonades, trobem la primera presidenta de la cooperativa agroalimentària de Camporrobles; una professora de música que ha recuperat les cançons i jocs populars de Fuenterrobles; emprenedores que han alçat els seus negocis hostalers a Xera, Alboraig i Bunyol; i una farmacèutica rural que al seu torn és empresària en el cultiu de la taronja.