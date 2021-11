La Diputació presenta a Alzira la campanya ‘Som de barri, de ciutat, de botiga i de mercat’

Connect on Linked in

La Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació de València ha presentat a l’Ajuntament d’Alzira la campanya de foment del valencià destinada al comerç local ‘Som de barri, de ciutat, de botiga i de mercat’. Una campanya que premiarà als comerciants que usen el valencià de manera més brillant i acertada.

Alzira és una de les localitats que han establit els premis en l’ús del valencià en el comerç local, i per tant rebran el material que la Diputació ha preparat per a la campanya: els carros de la compra, fabricats per l’empresa Rolser, situada a Pedreguer; juntament amb les bobines de paper d’embolicar, fets per Manipulats del Paper Martínez, de l’Orxa.

La campanya combina els valors de proximitat, qualitat i confiança que caracteritzen tant el comerç de barri i de mercat com la llengua pròpia del poble valencià.

El regidor de Cultura d’Alzira, Alfred Aranda, ha anunciat a l’acte, presentat per les actrius Maria Juan i María Zamora, que més de mig centenar de comerços d’Alzira ja s’ha inscrit en la campanya de promoció del valencià impulsada pel Servei de Promoció del Valencià d’Alzira i per la Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació de València.

Per la seua part, la diputada de Normalització Lingüística, Dolors Gimeno, ha explicat que el comerç local és proximitat, perquè parlar valencià a les botigues és un valor afegit.

Amb Alzira, els ajuntaments que han establit els premis per a l’ús del valencià en el comerç local són: Algemesí, Montserrat, Silla, Massamagrell, Burjassot, Quart de Poblet, Corbera, Catadau, Canet d’en Berenguer, Alboraia i Xàtiva.

El disseny de la campanya, dels creatius de la Casa Cantonera, s’amplia amb un vídeo promocional de Nat Estudi i un rap creat per a l’ocasió pel grup Herbanegra.