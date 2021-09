La Diputació presenta el Open Ciudad de Valencia de tennis femení que estrena categoria

Connect on Linked in

El torneig, que es disputarà del 19 al 26 de setembre en el Club de Tenis de Valencia, ascendix a la categoria de 80.000 $ del circuit ITF Professional, la qual cosa assegura la participació de tennistes del més alt nivel

De la mà de la nova directora, l’ex tennista Ana Salas, s’ha donat un impuls a diferents accions socials i benèfiques que acompanyaran a l’esdeveniment esportiu

El Pati dels Scala de la Diputació de València ha acollit este dimarts la presentació de la V edició del Open Ciudad de Valencia, torneig de tennis femení i internacional que enguany s’estrena en la categoria de 80.000 $ del circuit ITF Professional.

Entre els dies 19 i 26 de setembre, tots els aficionats de València podran acostar-se al Club de Tenis de la ciutat per a gaudir de l’esport de la raqueta, gràcies a la disputa d’un dels tornejos femenins de major nivell que se celebren a España. De dilluns a divendres l’accés a les instal·lacions serà gratuït, mentre que el cap de setmana s’hauran d’adquirir entrades a un preu simbòlic. Una de les novetats d’enguany és que es jugaran partits en sessió nocturna.

La competició està conformada per un quadre individual en el qual participaran 32 jugadores i un altre de dobles de 16 jugadores de més de 20 nacionalitats diferents, la qual cosa mostra el caràcter internacional de l’esdeveniment. Pràcticament la totalitat de les tennistes es troben entre les 140 primeres del rànquing WTA, per la qual cosa el tennis de màxim nivell està assegurat. A partir del divendres els partits seran retransmesos en el canal Eurosport.

L’acte de presentació ha comptat amb la participació de la diputada de l’àrea de Benestar Social de la Diputació de València, Pilar Sarrión, de la directora del torneig, Ana Salas, i del representant de la Federació Valenciana de Tennis, Paco Pérez. A més han assistit la diputada d’Igualtat, Eli García, i la diputada provincial Rocío Gil.

Després que l’any 2020 no poguera disputar-se a causa de la pandèmia, el open de tennis, que torna a comptar amb el suport de la Diputació, torna amb més força i confirmant un creixement continu a nivell a internacional des del seu naixement en 2016 en la categoria de 25.000 $, pujant en 2018 a la divisió de 60.000 $, i ascendint finalment a la classe de 80.000 $.

“Es tracta d’un pas importantíssim per a la consolidació del torneig, perquè assegura una major qualitat de les participants, major atracció tant de públic com de patrocinadors, i a més ens col·loca molt prop de convertir-nos en torneig WTA”, sosté l’ex tennista Ana Salas.

La diputada de Benestar Social, Pilar Sarrión, ha posat l’accent “en l’exemple que suposa el tennis per a inspirar a altres esports a l’hora d’aconseguir la igualtat i la paritat entre homes i dones, i per això és fonamental el suport de les institucions a tornejos com este”.

Accions socials i benèfiques

La nova directora del Open de Tennis Ciutat de València, Ana Salas, ha volgut destacar que l’edició de 2021 va més enllà del purament esportiu. Per a això, s’han preparat diferents accions com una trobada entre les jugadores i els xiquets del club, que podran realitzar preguntes per a conéixer més sobre els seus ídols, així com una jornada de visibilització del tennis adaptat, que tindrà lloc el dissabte a les 10 hores. “Al final el nostre objectiu és ser un referent i oferir un exemple per als més joves”, ha emfatitzat Ana Salas.

A això cal afegir el fet que tota la recaptació de les entrades anirà destinada a l’associació Mamàs en Acció.