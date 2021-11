La Diputació renova la seua col·laboració amb el Valencia CF i els seus projectes socials en col·legis de la província

Print This Post

La Diputació i el València CF continuaran treballant en equip en projectes de responsabilitat social corporativa del club en municipis de la província. La col·laboració entre la corporació i el club de Mestalla es renova un any més a través d’un doble conveni amb la Fundació València CF que es traduïx en una aportació global de 80.000 euros per a contribuir a les activitats de les escoles COR Blanquinegre i el treball formatiu del VCF femení.

L’acord amb la Fundació s’ha rubricat este dimarts en un acte que ha tingut lloc en la seu de l’ens social en l’Avinguda Suècia i la gespa de Mestalla.

La col·laboració amb la Fundació del València CF es dividix en dos convenis de caràcter anual, el primer per un import de 60.000 euros per al desenvolupament de les escoles COR Blanquinegre en centres educatius de Primària i Secundària i centres de menors de diferents localitats valencianes. El segon conveni contempla una ajuda de 20.000 euros per a les escoles de futbol femení amb les quals treballa el VCF Dones.

El projecte escolar de la Fundació València CF contribuïx a reduir l’absentisme, millorar el comportament i el rendiment acadèmic i reforçar l’autoestima i els hàbits de vida saludables de joves que viuen en zones en risc d’exclusió.