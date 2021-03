La Diputació ret homenatge a dones referents en el camí cap a la igualtat real amb motiu del 8M

Connect on Linked in

La corporació provincial commemora el 90 aniversari del vot femení. Responsables polítics i sindicals i personal de la institució participen en la lectura del manifest en el Dia Internacional de la Dona

La Diputació de València ha reiterat este dilluns el seu compromís amb els drets laborals i socials de les dones, així com la reivindicació per la igualtat i l’equitat entre dones i homes, durant la lectura del manifest amb motiu del Dia Internacional de la Dona, en la qual han participat responsables polítics, representants sindicals i personal de la institució.

El document sobre el qual s’ha basat l’acte al pati del Palau dels Scala, marcat pel protocol de seguretat anticovid, és una moció aprovada en el ple de febrer pels grups socialista, popular, Compromís, Ciutadans, La Vall ens Uneix i el diputat no adscrit, en la qual es convida a la ciutadania a reivindicar un futur sense discriminació per raó de gènere; s’insistix en la necessitat d’intensificar des del municipalisme polítiques transversals d’igualtat i dotar-les econòmicament; es fa costat a la dona rural i la dignificació del treball en la llar i les cures; i es reconeix la lluita feminista en àmbits com la pobresa, l’educació, la violència, els conflictes armats, la presa de decisions i els mitjans de comunicació, entre altres.

En la lectura del manifest han pres part des del president de la Diputació, Toni Gaspar, fins a Amparo Nadal, una de les integrants del servei de neteja a la qual ha invitat a participar el mateix Gaspar, que ha estat acompanyat per la responsable d’Igualtat, Eli García, la vicepresidenta Mª Josep Amigó, el vicepresident Rafa García, i alguns dels portaveus dels grups signants de la moció, cas de Pilar Sarrión (PSPV), Vicent Mompó (PP), Dolors Gimeno (Compromís), i Rocío Gil (Ciutadans), així com Pilar Jiménez i Julia Arnal en representació d’UGT i el CSIF.

El camí cap a la igualtat real

En paral·lel a la lectura de la moció-manifest amb motiu del 8M, l’àrea d’Igualtat que dirigix Eli García ha volgut commemorar molt especialment el 90 aniversari del vot femení, amb la projecció i posterior difusió d’un audiovisual en el qual “es ret homenatge a dones referents en el camí cap a la igualtat real, amb especial esment per a Clara Campoamor i la seua contribució a la consecució del sufragi universal, però també per a dones que van recórrer el mateix camí abans, cas d’Emilia Pardo Bazán, Carmen de Burgos i de moltes altres escriptores, periodistes o sindicalistes menys conegudes; i després, com les mestres de la República, Maria Moliner o la mateixa Celia Amorós, a qui la Diputació dedica els seus premis contra la violència de gènere”.

En paraules d’Eli García, qui ha recordat a l’inici de la seua intervenció a les 300 dones rurals amb les quals l’any passat va compartir el 8M, “la pandèmia no pot detindre la lluita per la igualtat plena entre homes i dones, per això hem optat, al no poder reunir-nos totes i tots per a reivindicar la importància de l’educació i la participació de la dona en la presa de decisions, per una iniciativa que reconeix el treball de totes les dones, conegudes o anònimes, que formen part de la història del feminisme”.

Este ha sigut el leitmotiv d’un acte transversal, com tots els que organitza la Diputació en matèria d’Igualtat, en el qual les i els representants dels diferents àmbits de la institució provincial s’han unit per a visibilitzar les assignatures pendents i rebutjar tant el “sòl enganxós” com el “sostre de cristall”. La diputada resumix el missatge recorrent a Simone de Beauvoire i instant les dones a estar vigilants tota la vida, ja que “els drets de les dones mai es donen per adquirits”.