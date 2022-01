La Diputació subvenciona amb 600.000 euros l’execució de vies ciclopeatonals

Connect on Linked in

Un total de huit projectes de vies ciclopeatonals s’executaran amb una subvenció de la segona fase de l’estratègia Reacciona de l’àrea de Medi Ambient de la Diputació de València

L’àrea de Medi Ambient de la Diputació de València, a través de la delegació de Mobilitat Sostenible, ha publicitat la concessió de les ajudes per a l’execució de projectes de vies ciclopeatonals dins de la segona fase de l’estratègia Reacciona 2021. En total són beneficiaris de les subvencions quatre municipis amb una inversió global de 190.931 euros, dos agrupacions de municipis amb 237.497 euros i dos mancomunitats amb un import de 171.572.

La suma de la subvenció ascendix a 600.000 euros amb l’objectiu, segons explica la diputada de Mobilitat Sostenible, Dolors Gimeno, “d’augmentar els desplaçaments saludables i segurs entre les localitats creant una xarxa que reforce la modalitat amb altres mitjans de transport”.

Estes ajudes es complementen amb la subvenció per a la redacció dels Plans de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS), amb un pressupost de 650.000 euros, i les convocatòries per a la redacció de projectes de vies ciclopeatonals d’interés natural amb una dotació global de 250.000 euros entre 2020 i 2021, “en una aposta per reduir les emissions amb una mobilitat més activa i saludable, vertebrant el territori i aprofitant el ja construït per a recuperar la connexió amb la natura”, ha incidit la diputada Dolors Gimeno.

Els projectes que s’executaran seran l’accés intermunicipal a la Via Augusta a la mancomunitat de la Costera-la Canal; la connexió cicloturística a través de camins rurals no asfaltats del Rincón de Ademuz; l’adequació de camins històrics a Yátova, Alborache i Macastre; i la connexió intermunicipal de Chelva, Tuéjar i Benagéber mitjançant una ruta d’interés paisatgístic.

A més, es farà un itinerari d’interés natural a Teresa de Cofrentes, s’eliminaran barreres i punts conflictius a l’anell verd d’Alzira, es millorarà la seguretat de la via d’accés a la platja de la Patacona d’Alboraia i es completarà l’anell perimetral de Benaguasil i l’accés al Parc Natural del Túria.

Les huit actuacions beneficiaran uns 118.800 habitants.

