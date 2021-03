La Diputació subvenciona la millora del marge dret del Xúquer a Alzira

Connect on Linked in

L’àrea de Medi Ambient de la Diputació de València subvenciona el 80% de les obres amb una inversió total de 34.773,44 euros

La vicepresidenta de la Diputació i responsable de l’àrea de Medi Ambient, Maria Josep Amigó, destaca “la reconnexió de la ciutadania amb el riu i el restabliment dels beneficis ambientals i socials associats al medi natural”

La vicepresidenta de la Diputació i responsable de l’àrea de Medi Ambient, Maria Josep Amigó, ha visitat les obres de millora del marge dret del riu Xúquer a Alzira, incloses en el programa de restauració d’espais degradats de la Diputació, acompanyada per l’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, i el regidor de Medi Ambient, Pep Carreres.

L’àrea d’actuació es centra en la zona del recinte firal, on s’ha netejat i rehabilitat un tram d’aproximadament 400 metres, donant continuïtat al passeig fluvial procedent del Pont de Ferro i unint-lo amb el tram ja regenerat al poliesportiu.

Per a la vicepresidenta Amigó, “la recuperació de la ribera del riu és molt important per a la reconnexió de les persones amb l’entorn fluvial i per al restabliment dels serveis ambientals associats. Des d’un punt de vista estrictament social, la recuperació de les riberes com a espai públic té beneficis sobre la salut, l’oci, la cultura i fins i tot, els processos creatius”.

Els treballs han consistit en l’eliminació d’espècies invasores, principalment canyes (Arundo donax), però també Nicotiana glauca, Ricinus communis i Ailanthus altissima. La canya comuna és l’espècie invasora principal que desplaça a la flora autòctona, modificant les característiques hidràuliques dels cursos fluvials. Així mateix, s’han restablert els accessos.

Per a l’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, “el riu és una part fonamental del medi ambient local, però la degradació a la qual s’ha vist sotmés durant anys ha canviat la forma en què les persones perceben i es relacionen amb este ecosistema. El riu cal viure’l i no des de dalt, sino estar al seu costat i sentir-lo a prop”

Per la seua part, el regidor de Medi Ambient, Pep Carreres ha explicat que “amb la restauració de les riberes del Xúquer a Alzira, volem potenciar la biodiversitat, crear i mantindre els accessos ordenats, millorar paisatgísticament l’entorn i els espais recreatius existents, connectar els trams ja rehabilitats i fomentar l’educació ambiental gràcies a la instal·lació de diversos panells informatius sobre l’ecologia i els serveis ambientals de la zona”.

Les obres han suposat una inversió de 43.466,81 euros, subvencionada al 80% per la Diputació de València.