La Diputació tindrà per primera vegada una delegació de Bandes de Música que dirigirà Jordi Mayor

El president, Toni Gaspar, agraeix el treball realitzat per l’àrea de Cultura i assegura que la música, que “vertebra la província”, mereixia entitat pròpia dins de la corporació



El primer diputat de Bandes de Música de la institució, Jordi Mayor, considera que “era el moment de diferenciar la idiosincràsia de la música de banda dins de la cultura”

Visca la música de banda! Així va concloure la seua intervenció en la presentació del ‘mà a mà’ de Buñol el primer diputat de Bandes de Música de la història de la Diputació de València, Jordi Mayor. Mayor és alcalde de Cullera, percussionista en la Societat Musical Santa Cecilia i mestre de música, un apassionat de l’art de les muses que s’estrena en la Diputació com a responsable de Turisme i Bandes. El seu primer acte, i no per casualitat, va ser la posada en escena del 46é duel musical entre ‘litros’ i ‘feos’, “un concert únic, i el diu l’alcalde de Cullera”.



Jordi Mayor va recordar al compositor i director Francisco Grau “per tot el que ha fet per la música de banda”. Aquestes van ser les seues primeres paraules com a diputat en un acte en el qual, al costat dels músics de Buñol, es van avançar les emocions d’un ‘mà a mà’ que anirà de superherois i grafitis. Abans, el president de la Diputació, Toni Gaspar, va donar la benvinguda als responsables de l’ajuntament i els presidents i directors de l’Armònica i L’Artística de Buñol, i davant un públic tan qualificat va assegurar que “la música i els músics que vertebren la província mereixien tindre entitat pròpia dins d’aquesta institució”.



En la mateixa línia es va expressar minuts després Jordi Mayor, qui va considerar que “era el moment de diferenciar la idiosincràsia de la música de banda dins de la cultura”. El diputat de Turisme i Bandes de Música va assenyalar que “des de l’àrea de Cultura s’ha treballat bé el tema de la música, però es pot fer molt més i ara no hi ha excusa per a estar al servei de les bandes i els milers de músiques i músics que les formen”.



La Delegació de Bandes de Música està integrada dins de l’àrea de Cultura que dirigeix Xavier Rius, però a diferència d’anteriors legislatures, tindrà un diputat al capdavant i disposarà de programa i pressupost propis, amb la finalitat d’impulsar aquesta activitat vertebradora que és patrimoni dels municipis