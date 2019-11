La Diputació visibilitza el treball dels ajuntaments valencians en la lluita conjunta contra la violència masclista

Connect on Linked in

En el primer aniversari de la Xarxa de Municipis Protegits contra la Violència de Gènere, els 62 membres adherits mostren ja als seus carrers el distintiu d’este programa d’acció enfront de la xacra social

L’àrea provincial d’Igualtat aprova una primera línia de subvenció que ascendix a 200.000 euros. Alboraia, Aldaia, Catarroja, la Pobla de Vallbona i Albalat dels Sorells exposen les seues iniciatives

La Diputació de València visibilitza el treball dels ajuntaments de la província en la seua lluita conjunta contra la violència masclista, a través de l’impuls de la Xarxa de Municipis Protegits contra la Violència de Gènere que acaba de complir el seu primer any d’existència. Els 62 municipis adherits mostren ja als seus carrers el distintiu d’este programa d’acció, obert a nous membres i iniciatives que ajuden a donar la millor resposta possible enfront d’esta xacra social.



Les responsables d’Igualtat d’alguns dels municipis adherits a esta iniciativa provincial ens compten les activitats que han dut a terme des de la creació de la xarxa al novembre de 2018, i que ha suposat un punt d’inflexió a l’hora de gestionar este greu problema des de les institucions més pròximes a la ciutadania. Es tracta de projectes que augmenten substancialment l’eficàcia en la prevenció, detecció i erradicació de la violència masclista.



D’esta manera, l’Ajuntament de Catarroja ha impulsat un Pla d’Igualtat Municipal que recull accions dirigides tant a les treballadores i treballadors del propi consistori com a la resta de la ciutadania. “Dins d’este pla destaquem el Sistema ATENPRO, un telèfon pel qual les víctimes estan connectades directament amb la Policia Local i la Guàrdia Civil”, subratlla la regidora d’Igualtat, Beatriz Sierra.



Un dels temes en el qual els municipis adherits estan centrant més esforços és, sens dubte, l’apartat de l’educació. En este sentit, des de la regidoria d’Igualtat d’Albalat dels Sorells, s’ha presentat un projecte denominat ‘L’educació, la millor eina contra la Violència de Gènere’, que implica a tota la comunitat educativa. “Hi ha un taller per a l’alumnat en el qual es pretén sensibilitzar als xiquets i xiquetes sobre esta problemàtica, i una altra jornada per a ensenyar al professorat el treball que han de realitzar en favor de la igualtat”, detalla la responsable de l’àrea, Yolanda Sánchez.



Noves iniciatives



Una altra acció pionera és la que realitzarà el municipi de La Pobla de Vallbona que, al llarg de les pròximes setmanes, farà una correspondència personalitzada en cada domicili per a conscienciar sobre este assumpte. “Va dirigida especialment a aquelles dones que s’estan pensant si demanar ajuda, perquè facen el pas i sàpien que l’ajuntament està a la seua disposició”, explica Regina Llavata, regidora d’Igualtat.



Implicar a tota la ciutadania és altre dels objectius que s’han proposat materialitzar les diferents localitats de la xarxa. Per a això, animar a les veïnes i veïns a participar en iniciatives que tenen com a rerefons la lluita contra la violència de gènere és fonamental. L’Ajuntament d’Aldaia, per exemple, va aconseguir reunir 2.000 persones per a gravar un vídeo en contra d’esta mena de violència, titulat ‘Morat en moviment’. “Estes accions, sumades a altres com la col·locació en les festes d’un punt violeta, són les que fomenten la implicació de tots en esta tasca”, sosté l’edil d’Igualtat, Encarna Cames.



Estos i altres projectes, posats en marxa pels ajuntaments, cobren més rellevància en el context d’una xarxa de treball conjunt amb les altres localitats adherides, coordinat per la Diputació. La unió de tots ells resulta essencial per a rendibilitzar les accions tant a nivell econòmic com social. “La pertinença a la xarxa ens aporta el poder treballar amb altres ajuntaments i assistir a les activitats que realitzen. Un exemple és l’autobús violeta, que recorrerà diverses localitats per a conscienciar en violència de gènere”, explica la responsable d’Igualtat d’Alboraia, Zeudy Estal.



Dins del suport que oferix la Diputació a la Xarxa de Municipis Protegits contra la Violència de Gènere, la Junta de Govern ha donat llum verda a la concessió de la primera línia de subvenció, dotada amb 200.000 euros. Durant els pròxims dies es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província les resolucions que concreten l’import econòmic que rebrà cada municipi adherit.