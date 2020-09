La direcció provincial del PP de València completa l’organigrama comarcal amb el nomenament dels coordinadors

Connect on Linked in

El president provincial, Vicente Mompó, ha realitzat la proposta al comité executiu que ha sigut aprovada per unanimitat



La interacció amb els presidents locals i la direcció provincial facilitarà un flux informatiu més ampli dins de la formació

El president provincial del PP de València, Vicente Mompó ha donat a conéixer la seua proposta sobre els coordinadors comarcals que s’integraran en l’organigrama del partit per a reforçar l’estructura que ha d’afrontar els pròxims reptes, amb especial incidència en la cita electoral prevista per a 2023. Mompó ha sotmés la seua iniciativa a la consideració dels integrants del comité executiu que l’han aprovada per unanimitat i avancen així en la configuració de tota l’estructura després de la celebració del XV Congrés provincial que va tindre lloc el passat 25 de juliol.

Els coordinadors comarcals ajudaran al fet que la radiografia de la província puga ser «més precisa» i tindran una doble funció de relació amb els presidents locals i la direcció provincial per a reforçar les necessitats que el partit tinga en els 266 municipis, segons ha explicat Mompó.

En l’inici d’aquest nou curs polític els coordinadors comarcals estan així ja plenament activats i també s’ha procedit a nomenar a un secretari en cada comarca que serà el reforç en la tasca dels coordinadors.

Mompó ha afirmat que «el Partit Popular necessita una base ampla i recuperar a tots els que han format en algun moment o formen part del projecte que més representa els interessos dels valencians» i els coordinadors comarcals també tindran aqueixa funció d’escolta activa de les necessitats del partit.

Mompó ha avançat el nom dels coordinadors comarcals. Així, a Camp de Morvedre la coordinadora és Gloria Condomina i el secretari Fidel Centelles; a Camp de Túria el coordinador és Héctor Troyano i la secretària María José Marco; a La Canal de Navarrés Estela Darocas ha sigut nomenada coordinadora i Miguel Marín com a secretari; mentre que a La Costera el coordinador és Vicente Huet i Eduardo Llopis serà el secretari.

Pel que respecta a la comarca de L´Horta Nord el coordinador elegit és Pedro Cuesta i el secretari, Nacho Prieto; Alberto Primo, per part seua, és el coordinador de L´Horta Sud i Laura Chulià serà la secretària. La coordinadora nomenada per a la Foia de Buñol-Chiva és Silvia López i el secretari serà Vicente *Jabaloyas; mentre que el coordinador triat per a la Plana d’Utiel-Requena és Alberto García i s’ha nomenat a Rocío Giménez com a secretària.

Antonio Saá és el coordinador triat per a Ribera Alta i Laura Sanjuán és la secretària; Estefanía Requeni és la coordinadora per a la Ribera Baixa i Vicent Codoñer serà el secretari; mentre que Avelino Mascarell serà el coordinador de la Safor i Tere Català serà la secretària.

La comarca del Racó d’Ademuz serà coordinada per Javier Cortés, amb Teresa Tortajada com a secretària; la Regió muntanyenca serà coordinada per Melanio Esteban i Carmen Porter serà la secretària; mentre que Paco Calatayud coordinarà la Vall d’Albaida i la secretària triada és Virginia Contreras. Ana María Cámara coordinarà la comarca de la Vall d’Ayora i Jesús Garrido actuarà com a secretari.

València ciutat, que té un estatut especial, també tindrà un coordinador que serà Juan Carlos Caballero, mentre que Amparo Navarro serà la secretària, tal com ha avançat Vicente Mompó.

El president provincial també ha explicat que Avelino Mascarell serà la figura que, a més de coordinar la Safor, farà d’enllaç entre tots els seus companys coordinadors comarcals i la direcció provincial per a aglutinar les propostes que vagen sorgint per a fer una labor més operativa.