La Directora General de Comerç i Consum de la Generalitat visita Godella per a conéixer el teixit comercial i les seues inquietuds

La Directora General de Comerç, Artesania i Consum de la Generalitat Valenciana, Rosana Seguí, ha visitat durant el matí de hui Godella per a conéixer els treballs que es venen desenvolupant en la localitat perquè el comerç de proximitat s’adapte als nous temps i tendències.

Així, l’alcaldessa Eva Sanchis i la regidora de Promoció Econòmica, Teresa Bueso, junt altres membres de la corporació municipal, han rebut a la representant autonòmica i l’han acompanyada en la seua visita als exteriors de l’antic mercat, lloc onel personal de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) ha instal·lat un punt per a enquestar a la població sobre el comerç local i de proximitat.

Durant la cita, Teresa Bueso ha explicat a la Directora General de Comerç els projectes en els quals es troba treballant l’Ajuntament per a ajudar el comerç i a la xicoteta empresa a aconseguir la transformació digital, així com les diferents línies d’ajudes que s’estan oferint per a fer front a l’impacte produït per la pandèmia provocada per la COVID-19.

Seguí, per la seua part, ha detallat als diferents membres de l’àrea municipal les eines que ofereix la Generalitat Valenciana per a ajudar als municipis en l’aposta per la transformació digital i les línies de subvencions a les quals es poden acollir per a continuar oferint col·laboració econòmica al comerç local en un moment tan delicat com l’actual.

D’altra banda, més d’una vintena de persones han participat en el curs oferit per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies destinat a autònoms i xicotetes empreses on han rebut nocions sobre la importància de l’entorn digital en l’estratègia global de qualsevol comerç, independentment de la seua grandària o de la seua activiatat.