La directora territorial d’Educació visita el nou aulari prefabricat del col·legi Carrasquer a Sueca per a comprovar l’estat de les obres

Connect on Linked in

Davant el retard dels treballs per part de l’empresa contractada, la Conselleria ha comunicat al professorat i direcció del centre que estudiarà la viabilitat d’iniciar el curs el 9 de setembre o retardar-lo uns dies

La directora territorial d’Educació, Carmina Valiente, acompanyada de tècnics de la Conselleria, s’ha desplaçat este matí fins a les aules prefabricades del col·legi Carrasquer, situades en l’aparcament de l’avinguda Ciutat de Pamplona, per a comprovar l’estat de les obres. En la seua visita, ha estat acompanyada per l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez; el regidor d’Educació, Joan Carles Vázquez; el regidor d’Urbanisme, Fernando Franco; i el director i professorat del col·legi.



L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha considerat esta visita necessària “ja que la Conselleria és la màxima responsable d’estes instal·lacions i del retard que han patit les obres. Ens sentim un poc decebuts, tant des de l’Ajuntament com des del centre, així com els pares i mares de l’alumnat, perquè pensem que s’ha fallat en els tempos establits. I ara ens trobem en la tessitura que la setmana vinent hauria d’iniciar-se el curs i els treballs no s’han acabat íntegrament. Des de l’Ajuntament hem complit escrupolosament amb tots els requiriments que ens han fet per part de Conselleria, ja foren tràmits administratius, cerca d’ubicació, condicionament de la zona designada… I continuem treballant, fins i tot en matèries que no ens corresponen, col·laborant al màxim pensant en la seguretat i necessitats dels i les alumnes”.



La directora territorial ha pogut comprovar l’estat actual dels treballs, el qual pot ocasionar un retard en l’inici del curs. El professorat li ha traslladat a Valiente els problemes que provocaria un inici precipitat sense que el centre reunisca les condicions idònies. “Conselleria és qui té la competència de decidir quin dia s’iniciarà el curs en este aulari. Nosaltres, des de l’Ajuntament, hem posat tots els recursos que tenim a l’abast, i més, perquè fora real eixe trasllat al nou aulari i perquè mai poguera ser este consistori responsable d’alguna trava o fre en el desenvolupament de les obres”, ha explicat Joan Carles Vázquez, regidor d’Educació.