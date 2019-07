La discomòbil del XL Homenatge a la Paella d’Almussafes comptarà amb un ‘Punt Violeta’

L’estand oferirà informació per a previndre i fer front a les agressions masclistes que puguen cometre’s durant l’esdeveniment



La revetla és desenvoluparà després del sopar en la Pista Polivalent de la població, situada en la ronda Antonio Ludeña



Aquest dissabte 20 de juliol, la discomòbil posterior al XL Homenatge a la Paella d’Almussafes, que es desenvoluparà en la Pista Polivalent, disposarà d’un ‘Punt Violeta’, en el qual el públic assistent podrà informar-se sobre els passos a seguir en cas de possible agressió masclista. “Aquests punts són una excel·lent eina per a conscienciar i previndre situacions no desitjades i per això des de l’Ajuntament d’Almussafes no hem dubtat a sol·licitar la seua presència en aquesta festa”, assegura l’edil de Festes, Mar Albuixech.

Almussafes encara la recta final de les seues festes patronals d’aquest 2019 amb la qual és sens dubte l’activitat amb major afluència de públic de tot el calendari. El XL Homenatge a la Paella, en el qual es rendeix tribut al plat més internacional de la gastronomia, es desenvoluparà demà dissabte 20 de juliol a partir de les 22 hores al carrer Major, la principal artèria de circulació de la població.



La seguretat de l’esdeveniment, que com ocorre durant la resta de l’any es coordina a través d’un detallat pla elaborat pel Departament de Seguretat Ciutadana a través de la Policia Local, i que compta amb la col·laboració de l’agrupació de Protecció Civil, es veurà reforçada durant la vetlada gràcies al ‘Punt Violeta’ que s’instal·larà en la Pista Polivalent, espai en el qual es durà a terme la discomòbil posterior al sopar, l’última de l’agenda festiva de juliol.



Concretament, el lloc, que estarà disponible entre la 1 i les 4 hores per a atendre consultes, es col·locarà només entrar en la infraestructura i estarà atès per una psicòloga especialista en violència de gènere i una assessora jurídica, totes dues professionals de Creu Roja i contractades pel consistori municipal. Els materials, per la seua part, els proporcionarà l’Equip d’Igualtat de la Mancomunitat de la Ribera Baixa, institució que ha gestionat en col·laboració amb l’Ajuntament d’Almussafes la presència d’aquesta iniciativa en l’acte.



“Dins de la nostra lluita contra la violència masclista és important sensibilitzar, informar i ajudar el públic si pateix o presència qualsevol tipus d’agressió sexista. Aquests punts són una excel·lent eina per a conscienciar i previndre situacions no desitjades i per això des de l’Ajuntament d’Almussafes no hem dubtat a sol·licitar la seua presència en aquesta festa, que ha de ser una referència en respecte i llibertat cap a les dones”, declara la regidora de Festes, Mar Albuixech.



Punts Violeta

Els Punts Violeta, impulsats per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana, s’estableixen en aquelles celebracions públiques en les quals, per la quantitat de persones que es congreguen, augmenten les possibilitats de convertir-se en llocs en els quals es cometen agressions masclistes. Aquests estands proporcionen informació i assessorament sobre aquest tema i activen el protocol establit davant l’aparició de possibles casos.



Segons la Mancomunitat de la Ribera Baixa, el Punt Violeta té com a objectiu “que totes les persones gaudim de les festes sempre des del bon tracte i la llibertat, tant nostra com de les altres persones”. Així mateix, es busca “una actuació eficaç enfront d’agressions sexuals i/o sexistes, a més de donar visibilitat a la lluita contra les desigualtats i contra tota mena de violències masclistes”.



Des de la Generalitat Valenciana informen que en cas d’agressió, la dona agredida o les persones que presencien la situació poden acudir al punt, on seran ateses “en un espai tranquil i íntim” perquè expliquen l’ocorregut, es descriga a l’agressor i “tracten d’identificar-lo per a posar-ho en coneixement de la seguretat de l’esdeveniment”. En cas d’agressions físiques, es contactarà amb el dispositiu sanitari present en el recinte, o bé amb els Serveis d’Emergències telefonant al 112, i posteriorment es traslladarà l’ocorregut a la Xarxa de Centres Dona 24 hores (900 58 08 88), on professionals especialistes assessoraran dels passos a seguir a partir d’eixe moment.