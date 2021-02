La distribuïdora farmacèutica Global Verso dona material sanitari per al taller d’integració Món Gran a Alboraia

Print This Post

Es tracta d’una empresa local que se suma a les aportacions realitzades amb els comerços, negocis i la ciutadania durant la pandèmia

El taller d’integració Món Gran ha rebut un total de 684 màscares higièniques i quirúrgiques i 20 pots de gel hidroalcohòlic per a reforçar les mesures sanitàries per a lluitar contra la COVID-19 gràcies a la donació realitzada per Global Verso S.L. Es tracta d’una entitat de distribució majorista de productes farmacèutics, cosmètics, de primer auxili, higiene i cura personal situada a Alboraia.

L’alcalde de la localitat, Miguel Chavarría, i la regidora de Serveis Socials, Susana Cazorla, han agraït a l’empresa l’aportació per a garantir encara més la seguretat de les persones majors i amb diversitat funcional a les quals es dirigeix Món Gran. A més, Chavarría ha volgut “posar de manifest una vegada més la solidaritat de les persones, comerços i negocis de la localitat des que va començar la pandèmia i que continua actualment”.

I és que el lliurament de material sanitari de Global Verso S.L. se suma a les que altres persones han estat realitzant durant la pandèmia. De fet, aquesta distribuïdora ja va realitzar una altra aportació en la mateixa línia durant el període del confinament en 2020.