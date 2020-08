La diversió i les aventures estan assegurades en Cinema a la Plaça de Torrent

El cinema torna aquest cap de setmana a Torrent de la mà de Cinema a la Plaça. La plaça de l’Església, de la Llibertat i Pintor Miró es converteixen en autèntiques sales de cinema a l’aire lliure per a acollir tres pel·lícules dirigides a tots els públics.



En la cartellera, les aventures, la diversió i els riures estan assegurats amb Big Hero 6 (7 d’agost) en la plaça de la Llibertat; El Gran Bany (8 d’agost) en la plaça de l’Església; i Spiderman lluny de casa (8 d’agost) en la plaça Pintor Miró.



Com a novetat en aquesta edició de Cinema a la Plaça, s’ha disposat d’un codi QR per a cada pel·lícula en els OPIS (Mobiliari Urbà com a Punt d’Informació) que estan situats per la ciutat i on s’anuncien les pel·lícules de la cartellera. Amb això, el públic pot acostar-se per a mirar el programa i escanejar amb el seu mòbil el codi per a poder veure el trailer i triar els seus films preferits.