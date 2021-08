La donació de dos parcel·les incrementa l’extensió del paratge natural de la Murta d’Alzira

Print This Post

La família Iborra-Llinares dona al patrimoni municipal alzireny terrenys de la seua propietat ubicades en el polígon 55 del Pla de la Serra de La Murta, que s’integren en el patrimoni natural municipals de la Murta-Casella gestionats per l’Ajuntament.

Es tracta d’una parcel·la completa i el 50% d’una segona parcel·la, ambdues rústiques, ubicades en el terme d’Alzira, partida del Barranc de la Murta, lloc anomenat de la l’Ombria amb una superfície total de 3.504 m2. Predomina la vegetació de caràcter forestal, amb lledoners, pins, garroferes, i garriga mediterrània que inclou un xicotet bosquet de lledoners de port considerable i ben formats que aporten valor paisatgístic i diversitat a la formació existent. L’ecosistema forestal existent és similar al de la resta del natural municipal Murta i Casella, ja que confronten directament.

L’obtenció de la titularitat municipal d’aquesta parcel·la és fonamental per a poder tindre la possibilitat d’obtindré finançament públic en les actuacions de gestió forestal. Al tractar-se d’una donació sense contraprestació econòmica, l’ajuntament assumix els costos d’esta transmissió considerada molt favorable als interessos municipals.

L’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, així com el regidor de l’àrea de Medi Ambient, Pep Carreres agraïxen la donació a estos tres germans alzirenys i han assenyalat que es tracta d’una bona notícia per a tots els alzirenys i alzirenyes, ja que vegem com la protecció del nostre paratge creix.