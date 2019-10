La Dra. Ana Lluch, destaca davant el Dia del Càncer de Mama, que el 85% dels casos tenen curació

Connect on Linked in

Lluch, que dirigeix el Grup de Càncer de Mama de INCLIVA, afirma que la investigació és clau en la medicina de precisió, per a oferir un tractament personalitzat a cada pacient



La Dra. Ana Lluch, coordinadora del Grup d’Investigació de Biologia de Càncer de Mama de l’Institut d’Investigació Sanitària INCLIVA i Catedràtica de Medicina en la Facultat de Medicina de la Universitat de València, ha volgut llançar un missatge d’optimisme de cara al Dia Mundial de Càncer de Mama que se celebra aquest dissabte, 19 d’octubre, instant a les dones que ho pateixen a ‘eliminar la por’ perquè aquesta malaltia es pot curar en un percentatge molt elevat, que se situa entre el 80% i el 85%.



La Dra. Lluch, ha recordat que el càncer de mama es diagnostica a 4.000 dones a la Comunitat Valenciana cada any, però que “disposem d’un sistema sanitari públic modèlic i universal, del qual hem de sentir-nos orgullosos”, que fa possible que aquesta patologia “cada vegada es cure més i es diagnostique més”. Per això, hainvitado a les dones a acudir als programes de cribratge, que ofereix el nostre sistema sanitari, que compta amb uns “professionals excel·lents” i que són clau per a la detecció precoç.



Així mateix, ha ressaltat que les investigacions desenvolupades al llarg dels últims quinze anys en biologia molecular a través d’instituts d’investigació són un “pilar fonamental” per a avançar en la medicina de precisió i oferir el tractament més adequat a cada pacient i amb menys efectes secundaris com els que provoca la quimioteràpia, que ha deixat d’aplicar-se sobre un 35% de pacients.



En aquest sentit, s’ha referit a la transcendència de l’activitat investigadora de INCLIVA i, concretament, a la seua Unitat d’Assajos Clínics Fase I Oncològics -pionera a Espanya i referent internacional- que actua en fases molt inicials, que ha permés investigar, d’una banda, sobre les alteracions genètiques i moleculars del tumor de cada pacient i, per una altra, obtindre fàrmacs nous per a poder aplicar en funció de les característiques de cada càncer.



La Dra. Lluch ha assenyalat que el principal repte en l’actualitat és la immunoteràpia i investigar en el càncer de mama triple negatiu, que és el de pitjor pronòstic, per al qual existeixen menys tractaments i menys fàrmacs dels que es puguen beneficiar les dones que ho pateixen.



La Unitat d’Assajos Clínics Fase I Oncològics de INCLIVA

La Unitat d’Assajos Clínics Fase I Oncològics de l’Institut d’Investigació Sanitària INCLIVA de l’Hospital Clínic de València –en els quals es prova per primera vegada en humans l’eficàcia d’un medicament en el tractament contra el càncer- ha realitzat 82 assajos en 587 pacients, que han conclòs en contractes amb 30 empreses farmacèutiques, en els seus primers quinze anys d’existència. Els assajos realitzats durant tot aquest temps han conclòs en importants avanços farmacològics, que han contribuït a millorar l’eficàcia del tractament de diferents tipus de càncer, com a mama, pàncrees i pulmó.



En l’actualitat, hi ha 31 assajos actius, que s’estan desenvolupant en col·laboració amb 40 pacients en tractament oncològic, i es té contracte amb 17 empreses farmacéuticas.en la Unitat d’Assajos Clínics Fase I Oncológicostrabajan10 investigadors principals, 7 investigadors col·laboradors, 3 infermeres d’investigació, 2 farmacèutics, 2 data manager i 3 administratius.



La Unitat d’Assajos Clínics Fase I Oncològics de INCLIVA, creada en 2004, és pionera a Espanya en aquest camp: és una de les tres unitats que existeixen al nostre país (les altres són a l’Hospital Verge de les Neus de Sevilla i en el Vall d’Hebron de Barcelona) i l’única a la Comunitat Valenciana. A més, s’ha convertit en un referent internacional en investigació oncològica i col·labora activament amb companyies líders farmacèutiques de biotecnologia i amb els millors hospitals del món en el tractament contra el càncer, com l’Hospital General de Massachussets a Boston; MD Anderson de Houston; l’Hospital Vall d’Hebron a Barcelona; i la Universitat de Colorado.

Millora la supervivència de pacients amb càncer

Segons l’informe SEOM (Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica) 2019, el càncer continua constituint una de les principals causes de morbi-mortalitat a Espanya, igual que en la resta del món. El nombre de tumors diagnosticats al nostre país l’any 2019 aconseguirà els 277.234, segons les estimacions de REDECAN, en comparació amb els 247.771 casos diagnosticats l’any 2015.Els càncers més freqüents diagnosticats a Espanya en 2019 seran els de còlon i recte (44.937 nous casos), pròstata (34.394), mama (32.536), pulmó (29.503) i bufeta urinària (23.819). A molta distància, els següents càncers més freqüents seran els limfomes no Hodgkin, i els càncers de cavitat oral i faringe, pàncrees i estómac.

El nombre absolut de càncers diagnosticats a Espanya continua en augment des de fa dècades per l’augment de la població (fins a 2012); l’envelliment de la població (l’edat és un factor de risc fonamental en el desenvolupament del càncer); l’exposició a factors de risc com el tabac, l’alcohol, la contaminació, l’obesitat i el sedentarisme; i, en alguns tipus de càncer -com a colorectal i mama, cèrvix o pròstata-, l’augment de la detecció precoç. De fet, si els programes de detecció precoç són adequats, haurien de produir una reducció de la mortalitat però també, en major o menor grau, un augment del nombre de casos. A causa de la combinació d’aquests factors, es pot donar el cas que, a pesar que l’exposició a factors de risc no varie al llarg del temps, el nombre absolut de casos augmente a causa dels altres dos factors (magnitud de la població i/o envelliment).

La mortalitat del càncer a Espanya ha experimentat un fort descens en les últimes dècades. Aquestes tendències reflecteixen les millores en la supervivència dels pacients amb tumors a causa de les activitats preventives, les campanyes de diagnòstic precoç i els avanços terapèutics.

Per a accedir a les declaracions d’Ana Lluch, mira aquest vídeo:

https://www.youtube.com/watch?v=eja7lfeo2fo