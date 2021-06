La EFA La Malvesía impulsarà al costat de la Direcció General de Desenvolupament Rural estratègies de formació per als joves

Connect on Linked in

Els professors de la EFA La Malvesía, Ignacio Hernández i Fede Llorca, han mantingut una reunió -com a representants del programa EUROPEA Espanya- amb Elena López, directora tècnica de la Direcció General de Desenvolupament Rural, Innovació i Formació Agroalimentàries. En la trobada, totes dues parts han desenvolupat els seus plans de futur i estratègies per a potenciar la vocació agrària dels més joves, al costat dels plans de formació per a incorporar joves al medi rural, aprofitant el programa educatiu de la Malvesía, com un dels centres més avantguardistes en aquest sector a Espanya.



La reunió, a més, ha servit per a posar en valor els cicles formatius de la branca agrària i veure com facilitar l’accés dels joves als cursos de formació que demanda el mercat laboral. En això, la EFA La Malvesía porta més de 50 anys treballant amb un èxit demostrat. Per això, des de les institucions sempre s’ha atorgat total suport al centre a l’hora de seguir amb aquesta dinàmica educacional.

Sobre EUROPEA Espanya

El projecte EUROPEA Espanya es tracta d’una associació que té com a objectiu promoure activitats que tinguen com a finalitat la investigació, el desenvolupament, la innovació i la promoció de la formació professional agrària, alimentària i mediambiental. Tot per a servir de suport als centres i altres organismes, així com a professors i personal tècnic que exerceixen la seua labor professional dins de l’àmbit d’acció d’aquesta agrupació.