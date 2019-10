La EFA Torrealedua de Llombai visita Madrid gràcies a la victòria en una beca del Ministeri d’Educació i Cultura

Connect on Linked in

L’alumnat de la EFA Torrealedua de Llombai ha pogut passar diversos dies a Madrid visitant alguns dels enclavaments més rellevants de la capital gràcies a la victòria en una beca del Ministeri d’Educació i Cultura del Govern d’Espanya, que va seleccionar al centre de la Ribera entre centenars de tota Espanya.



El programa del ministeri es denomina “Rutes Científiques, Artístiques i Literàries” i cerca afavorir que l’aprenentatge siga més atractiu i de fomentar l’interés dels alumnes d’Educació Primària i Educació Secundària, per la ciència, la literatura i les arts, és introduir-los en aquestes disciplines a partir d’entorns reals que combinen els aspectes formatius i experimentals, alhora que es fomenta la convivència amb estudiants d’altres comunitats autònomes.



El projecte didàctic desenvolupat per l’alumnat del EFA Torreledua que li ha permés guanyar la beca del ministeri es denomina “La contribució educativa des dels àmbits de la ciència i la tecnologia per a millorar la sostenibilitat del planeta” i possibilita que l’alumnat utilitze les seues diferents capacitats per a aprendre i treballar els continguts extracurriculars que troba en la seua vida quotidiana, amb l’objectiu de conformar-se com a persones critiques i poder aportar millores futures per a aconseguir un món més sostenible. Es busca, finalment, afermar i promoure la ciència, l’art i la tecnologia dels estudiants. El projecte del centre de Llombai descriu les activitats a desenvolupar per part de l’alumnat de 1r i 2n d’ESO.



La beca consistia en l’estada d’una setmana a Madrid, amb la visita de llocs clau de la història, la literatura, l’arquitectura i l’art. Un total de vint-i-quatre alumnes de 1r i 2n d’ESO van gaudir recorrent els carrers del Madrid dels Àustria, van visitar els museus més importants de la capital (cas del Museu del Prado, Reina Sofia o el d’antropologia), van conéixer els llocs on es va gestar El Quixot (Cova de Medrano i Cova de Montesinos) i van recórrer els carrers de Toledo, on cada racó té la seua història. La setmana va culminar amb la visita al Parc Nacional de les Taules de Daimiel, on el seu paisatge i la seua fauna va captivar i va conscienciar a l’alumnat sobre els efectes del canvi climàtic per culpa de l’acció de l’ésser humà. Finalment, van visitar el Corral de Comèdies d’Almagro i la seua plaça emblemàtica i es van endinsar en les representacions teatrals dels Segles d’Or.



El ministeri ofereix la beca amb l’objectiu de promocionar les visites a centres d’investigació amb desenvolupament aplicat de coneixements científics, centres d’observació, laboratoris, recorreguts per parcs naturals, ciutats d’interés artístic i literari pels seus museus, teatres, entorns literaris, etc., que permeten descobrir i ampliar l’interés dels alumnes pel coneixement de les ciències, les arts i les humanitats. Es fomenta la convivència i el treball en equip, es contribueix a desenvolupar la maduresa personal i social dels alumnes i s’afavoreixen les seues actuacions de manera autònoma i responsable. Amb el programa nacional “Rutes Científiques, Artístiques i Literàries” es pretén a més de donar continuació als coneixements rebuts pels alumnes a l’aula, millorar i presentar de forma més atractiva la formació rebuda en els seus respectius centres, a través d’entorns més experimentals i visuals, la qual cosa afavoreix no sols a la seua formació artística, literària i científica, sinó també al seu desenvolupament integral.



L’Escola Familiar Torrealedua és un centre concertat de Secundària i Formació Professional, la finalitat principal de la qual és la promoció professional, cultural i social de les famílies de l’àmbit rural. Per a això atén les persones del medi rural, principalment mitjançant accions formatives amb joves i adults, que inclouen el desenvolupament de programes reglats d’ensenyament, així́ com altres activitats de formació permanent i ocupacional. Contínuament qüestiona la seua labor a la recerca de la millora en la qualitat educativa a través de la col·laboració en projectes innovadors, tant a nivell local, nacional i fins i tot europeu, que ajuden l’alumnat a aconseguir un aprenentatge més significatiu a través de l’experiència la vida quotidiana. Amb aquests projectes es pretén despertar l’esperit creatiu i investigador dels estudiants i fer d’ells futurs emprenedors.