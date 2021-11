La EFSA europea reconeix l’obligació del tractament de fred per a les importacions de cítrics de Sud-àfrica, tal com ve sol·licitant LA UNIÓ de Llauradors

Connect on Linked in

La Comissió Europea ja no té excusa per a imposar-ho com a requisit imprescindible per a exportar al mercat comunitari

L’organització ha tingut accés al contingut de la reunió, on el Ministeri d’Agricultura també va defensar el tractament en fred

L’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) reconeix l’obligació d’imposar el tractament de fred a les importacions de cítrics de Sud-àfrica al mercat comunitari, tal com ve reivindicant LA UNIÓ de Llauradors que ha pogut accedir al contingut de la reunió del Comité Permanent de Vegetals, Animals, Aliments i Pinsos (secció de Sanitat Vegetal) dels passats dies 21 i 22 d’octubre.

En la seua exposició durant el transcurs de la reunió, els experts de la EFSA, van destacar que la mesura més efectiva és el tractament de fred. Davant això, la Comissió Europea, ha iniciat un procés de revisió de les condicions sota les quals s’importen, no sols els cítrics de Sud-àfrica, sinó tots els altres productes vegetals que són potencials hostes de l’arna del taronger, Thaumatotibia leucotreta. Cal assenyalar que el tractament de fred és l’únic sistema actual amb garantia de seguretat al qual a nosaltres -i fins i tot a la mateixa Sud-àfrica- ja ens obliguen altres països.

També s’ha sabut que la EFSA ha tingut bastants dificultats per a accedir a tota la informació que es va requerir a les autoritats sud-africanes i es va constatar el fet fins i tot que en algunes ocasions no s’han aplicat les accions que es recullen en el pla de treball sud-africà. En definitiva, que les mesures tal com s’estableixen en el pla de treball no sols no són eficaços, per mancar de base científica sòlida, sinó que en moltes ocasions ni tan sols s’apliquen.

En aquesta reunió els representants del Ministeri d’Agricultura també van reiterar els aspectes posats sobre la taula en l’informe de EFSA, insistint que el tractament de fred és l’única opció per a garantir un nivell d’absència de plaga tolerable.

En aquest sentit la Comissió Europea (CE) va indicar que s’està a l’espera que la Convenció Internacional de Protecció Fitosanitària (IPPC) publique la seua proposta de norma fitosanitària específica per al tractament de fred contra Thaumatotibia leucotreta, de manera que es puga comptar amb un estàndard internacional de referència a l’hora de modificar la normativa comunitària.

El passat 4 de setembre el secretari general de LA UNIÓ, Carles Peris, va remetre un escrit tant al comissari d’Agricultura, Janusz Wojciechowski, com al ministre d’Agricultura, Luis Planas, on llançava “un SOS urgent i desesperat dels citricultors valencians perquè la Comissió Europea adopte totes les mesures contingudes tant en la normativa comunitària com estatal i es garantisca la implementació de mesures de control adequades, entre elles el tractament en fred, per a evitar l’entrada de la Thaumatotibia leucotreta i la seua expansió en la citricultura europea, tal com ha ocorregut amb el Delottococcus aberie (Cotonet) en cítrics”.

Sud-àfrica augmenta les seues intercepcions amb plagues

Les últimes dades oficials disponibles indiquen que ja s’han produït fins a setembre un total de 204 intercepcions amb plagues per les 203 de l’any anterior.

Els rebutjos amb plagues de Sud-àfrica segueixen a l’alça i constitueixen un greu problema. Al setembre d’enguany reflecteixen que hi ha 14 intercepcions de Sud-àfrica amb plagues (8 amb Phyllosticta citricarpa i 6 amb Thaumatotibia leucotreta), per les 5 del mateix mes de 2020. En el còmput anual de gener a setembre tenim ja 33 intercepcions per les 18 del passat. De les 24 intercepcions totals de setembre de tots els països, 14 són de Sud-àfrica.