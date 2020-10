La EGM del Polígon Nord d’Almussafes aconsegueix totes les fites per a convertir-se en àrea industrial consolidada en el seu primer any de vida

Connect on Linked in

L’associació es va reunir el passat 2 d’octubre en el Museu Casa Ayora per a fer balanç dels objectius superats

L’Ajuntament finançarà a partir d’ara el 30% del pressupost anual de la EGM

El Museu Casa Ayora d’Almussafes va acollir divendres passat 2 d’octubre una Assemblea Extraordinària de l’Entitat de Gestió i Modernització (*EGM) del Polígon Nord de la localitat en la qual es van tractar diversos temes relacionats amb el pla d’actuació i els seus estatuts. La institució dóna per aconseguits bona part dels objectius plantejats per al seu primer any en funcionament, entre els quals es troben la reparació i adequació dels hidrants, l’elaboració dels plans d’emergències i mobilitat, el desplegament de la fibra òptica i la creació del seu Fòrum Consultiu de Participació. L’Ajuntament, que ha col·laborat en la consecució d’aquests objectius, ha anunciat que es farà càrrec del 30% del pressupost anual de l’entitat. Segons l’alcalde, Toni González, que va participar en l’assemblea en qualitat de vicepresident de la EGM, “és necessari continuar apostant per la professionalització dels nostres dos polígons per a convertir-los en intel·ligents, adaptant-los a les noves necessitats de les empreses per a fer-les més competitives, sense oblidar pel camí el respecte i cura del medi ambient”.

L’Entitat de Gestió i Modernització (EGM) del Polígon Industrial Nord d’Almussafes, que va ser la primera associació d’aquest tipus creada en la Comunitat Valenciana a l’empara de la Llei valenciana d’Àrees Industrials per a avançar en aspectes relacionats amb la tecnologia i la innovació, afirma haver aconseguit importants objectius plantejats pels seus membres per al seu primer any de vida. “A pesar que es va fundar al desembre de 2019, considerem que hem avançat en el desenvolupament de bona part dels punts recollits en el nostre pla d’actuació, situant-nos més prop de convertir-nos en una àrea industrial consolidada, el nostre principal objectiu”, declara Romina Moya, gerent de la EGM, qui va rendir comptes sobre la gestió de l’entitat durant l’Assemblea Extraordinària celebrada divendres passat, 2 d’octubre, en el Museu Casa Ayora.

Durant la trobada, 11 dels 13 membres de l’associació, que representen el 84,61% dels titulars i el 86,02% dels valors cadastrals, van fer balanç de totes les accions realitzades des de la seua última trobada, el passat 28 d’abril, quan es va formar la junta directiva. “El treball dur ha donat els seus fruits, no hi ha més que veure els resultats obtinguts als pocs mesos de posar-nos en marxa”, explica l’alcalde, Toni González, vicepresident de l’entitat i representant de l’Ajuntament en aquesta.

Entre altres accions, en aquests primers mesos de de funcionament s’han reparat i adequat els hidrants que permeten disposar de manera immediata de l’aigua necessària per a sufocar el foc en cas d’incendi i s’ha informat de la seua localització exacta a les empreses. Així mateix, s’ha desplegat el cablejat necessari per a la instal·lació de fibra òptica, que ja està operativa en tot el polígon.

També s’ha escomés el Pla de Mobilitat i s’ha instal·lat recentment una càmera d’intel·ligència artificial amb la qual es recullen dades que serviran per a la posada en marxa del projecte de polígon intel·ligent, pas previ a la consecució de la principal meta: el reconeixement com a àrea industrial consolidada.

El suport de l’Ajuntament als objectius de l’Entitat de Gestió i Modernització també es va materialitzar en la reunió a través del compromís per part del primer edil de crear una línia de subvenció que cobrisca el 30% del total del pressupost de l’associació, una quantitat que es consignarà en el pressupost de 2021. “És necessari continuar apostant per la professionalització dels nostres dos polígons per a convertir-los en intel·ligents, adaptant-los a les noves necessitats de les empreses per a fer-les més competitives, sense oblidar pel camí el respecte i cura del medi ambient”, comenta González.

La EGM del Polígon Nord, que va aprofitar la trobada del passat divendres per a modificar diversos apartats dels seus estatuts i donar compte de la creació d’un fòrum consultiu per a fomentar la participació dels treballadors i les treballadores, ha programat per al pròxim 11 de novembre una formació sobre assumptes relacionats amb el seu Pla d’Emergències i per al 18 del mateix mes un simulacre global per a testar l’eficàcia del document.