La EMT organitza una jornada de debat sobre el futur sostenible de les nostres ciutats

L’alcalde, Joan Ribó, participarà per a abordar els reptes actuals que afronta València per accelerar la seua transformació i fer front a l’emergència climàtica

L’alcalde de València, Joan Ribó, participarà el pròxim dimecres 15 de setembre en una jornada de debat organitzada per l’Empresa Municipal de Transports (EMT) de València per abordar el futur de les nostres ciutats i la necessitat urgent de repensar-les per a fer front a l’emergència climàtica. L’acte donarà inici a la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible, i comptarà també amb la participació del regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi.

La jornada arrancarà en el Centre Cultural de la Beneficència a les 17:30 hores amb la projecció del documental “La plaça és teua”, que reflexiona sobre la recuperació de la plaça de l’Ajuntament i el paper que ha jugat el transport públic en el procés d’humanització del centre de la ciutat. Participarà també la diputada en el Congrés Inés Sabanés.

Continuarà amb un col·loqui moderat per la directora gerent d’EMT, Marta Serrano, en el qual els ponents reflexionaran sobre els reptes actuals que afronten les ciutats per accelerar la seua transformació per a ser més sostenibles i saludables. També abordaran el cas concret de València, que en els últims sis anys s’ha convertit en un referent internacional en mobilitat sostenible, i les polítiques impulsades per a convertir-la en una ciutat neutra en emissions en 2030. El debat es retransmetrà en directe a través de la red social Twitter d’EMT València.

La Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible continuarà amb la “València Mobility Weekend”, que a partir de divendres 17 de setembre acollirà en la plaça de l’Ajuntament diferents activitats lúdiques per a totes les edats que permetran promoure la reflexió i el debat al voltant de la mobilitat sostenible. Entre estes activitats es troba la projecció oberta a tota la ciutadania del documental “La plaça és teua” el diumenge 19 de setembre a les 20:00 hores.