La entrada combinada del Museu de les Ciències y el Hemisfèric tiene un precio especial de 6 euros de lunes a viernes hasta el 23 de junio

L’oferta de primavera inclou a partir del 15 de maig la pel·lícula d’animació ‘L’escull encantat: Kaluoka’hina 3D’ en el Hemisfèric



‘Play. Ciència i música’, ‘Mart. La conquesta d’un somni’, el Teatre de la Ciència i els experiments en directe de ‘La Ciència a Escena’, destaquen en la programació del Museu dels Ciències

La Ciutat de les Arts i les Ciències ha posat en marxa la promoció ‘Primavera’ amb les entrades combinades del Museu dels Ciències i el Hemisfèric a la meitat de preu de dilluns a divendres fins al 23 de juny de 2021.



D’aquesta manera, el preu de l’entrada és de 6 euros i permet la visita al Museu dels Ciències així com veure una pel·lícula en el Hemisfèric. La tarifa és única per al públic general, tant per a la modalitat d’entrada adult com per a la d’entrada reduïda; es pot comprar en taquilles i a través de la web de la Ciutat de les Arts i les Ciències.



Entre l’oferta del Museu dels Ciències, destaca la nova exposició ‘Play. Ciència i música’, ‘Mart. La conquesta d’un somni’ i el Teatre de la Ciència.. Les pel·lícules IMAX ‘Amazon Adventure’ i ‘Viatge a l’Espai. Pròxima parada Mart’ o la projecció ‘Caminant entre dinosaures. Planeta Prehistòric 3D’ poden completar aquesta visita a la Ciutat dels Arts i els Ciències a la meitat de preu.



A més, a partir del 15 de maig, la cartellera del Hemisfèric projectarà la pel·lícula ‘L’escull encantat: Kaluoka’hina 3D’, una divertida aventura per a tota la família sobre el món submarí.