La Escola de Teatre Tarumba Jove obri la matrícula per al nou curs

Durant el mes de setembre està obert el termini per a matricular-se en la Escola de Teatre Tarumba Jove. Podran fer-ho joves entre 12 i 18 anys, que començaran les classes a l’octubre. Els interessats només hauran d’abonar una matrícula de 20 € per a tot l’any, ja que està patrocinada per la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament d’Alzira. Hauran de posar-se en contacte amb el seu director a través del correu joseantonio@tarumba.com.

La Escola porta ja quatre anys funcionant. Aquest curs suma un grup més, per la qual cosa seran tres, dos d’Aprofundiment i un d’Iniciació. Els dos primers es desenvoluparan els dimecres i dijous, i el d’Iniciació, els dimarts, en horari de 16.30 a 18.30 h. A causa de la pandèmia que patim, no sobrepassaran els 12 alumnes cadascun i s’observaran totes les normes sanitàries. Les classes tindran lloc en les dependències de l’IES Josep Maria Parra, que col·labora amb la Escola.

Aquest curs passat, encara que l’activitat presencial va acabar al març, no obstant això, el grup avançat havia estrenat al gener en el Gran Teatre I tu?, al qual van acudir per a veure-ho prop de set-cents alumnes d’ensenyament secundari, els qui van treballar l’obra amb els seus professors. L’espectacle va ser guardonat posteriorment en els Premis Buero de Teatre Jove per “la proposta general i el treball de conjunt”. Dos anys arrere, el mateix grup havia guanyat la fase autonòmica dels premis amb Estem fins als…!!



Encara que les classes presencials es van paralitzar al març, les activitats en la Escola van continuar fins a juliol. Alumnes i alumnes van aprofundir en el treball actoral elaborant vídeos a partir de textos proposats pel seu director, una via que va ser molt ben acollida i que tornaria a repetir-se en el cas que la presencialitat fora inviable per l’agreujament de la situació.

I és que la pràctica teatral ofereix moltes possibilitats i és, alhora, molt motivadora. Constitueix una eina extraordinària en el desenvolupament personal, artístic i cívic dels joves, alhora que un joc i divertimento continu. Practicar teatre és aprendre gaudint. Per això, en molts països és una assignatura obligatòria en els centres d’ensenyament.

