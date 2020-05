La Escola Infantil Municipal Ninos de Quart de Poblet donarà una xarrada online per a explicar el procés de matriculació

Print This Post

L’Escola Infantil Municipal Ninos de Quart de Poblet ha organitzat una reunió online informativa el pròxim 14 de maig a les 18 hores per a explicar el seu pla educatiu i el procés de matriculació de cara al curs 2020/2021. Les persones interessades poden inscriure’s en www.escolesinfantilsninos.com, entrant en l’apartat de Quart de Poblet i fent clic en “Sessió informativa online”



El procés de matriculació començarà el dia 15 de maig amb la preinscripció, que podrà realitzar-se de manera online fins al 22 d’aquest mateix mes. Una vegada finalitzat aquest primer pas, s’anirà informant dels terminis i tràmits que han de seguir-se per a la matriculació.



Ninos compta amb una capacitat total de 160 places escolars per a xiquets i xiquetes des de les 16 setmanes fins als 3 anys. Les instal·lacions, amb 660 metres quadrats construïts i 630 metres quadrats de zones exteriors de jocs, ofereixen espais polivalents amb un gran contacte amb l’entorn natural.



El Consistori ha llançat una campanya en la qual informa les famílies sobre com obtindre el certificat digital, anticipant-se al procés de matriculació que haurà de realitzar-se de manera online per al pròxim curs. Es tracta d’una gestió que resultarà imprescindible per a poder dur a terme el tràmit de matriculació.



Una vegada la Conselleria d’Educació trasllade les instruccions del procés d’admissió, l’Ajuntament l’anunciarà a través dels canals oficials.