La Fàbrica de Mislata posa en línia la seua programació d’activitats per a aquesta primavera

Cursos, tallers i espectacles destinats a tots els públics componen una completa programació dissenyada per a gaudir i aprendre des de casa

L’Ajuntament de Mislata, a través de la regidoria de Participació Ciutadana, ha fet pública la nova programació del Centre Sociocultural La Fàbrica “Primavera 2021”, on tallers, cursos i espectacles podran realitzar-se en línia sense moure’s de casa individualment o en família.

Les circumstàncies sanitàries, han fet que aquesta primavera la Fàbrica canvie la presencialitat habitual de les activitats per la modalitat en línia. Encara així, i com explica Ximo Moreno, regidor de Participació Ciutadana, “tot el programa ha sigut dissenyat perquè siga atractiu i divertit per a fer des de casa, sempre guiats pels i les millors professionals. El fet de ser en línia ens permet arribar a més públic i esperem que totes les activitats siguen del grat dels i les participants”.



La programació comença la seua activitat aquest mateix divendres 23 d’abril a les 18h, amb La Fàbrica dels Espectacles i el contacontes “Ecoplaneta”, on xiquets i xiquetes podran divertir-se amb les aventures de Do Luchano a la Torre Daurada, coneixent les diferents maneres de cuidar el nostre planeta. Un espectacle gratuït per a majors de 5 anys i que es podrà veure en directe a través del canal de Youtube de l’Ajuntament de Mislata, Mislata TV.



Després del contacontes, i fins a principis de juny, La Fàbrica proposa activitats tan diverses com tallers de creació de podcasts o programació de circuits electrònics, receptes i hàbits d’alimentació saludables en família o diversos cursos enfocats a les arts plàstiques com la decoració de taulells o les infinites possibilitats que ofereix la tècnica de l’aquarel·la. La programació tancarà amb un altre espectacle en família, “Jazzetjant”, un concert destinat a xiquetes i xiquets de fins a 12 anys per a acostar-los a diferents ritmes musicals tan diversos com el jazz, el swing o el reggae.



Les activitats per a la primavera 2021 del Centre Sociocultural La Fàbrica, dirigides a públic adult, jove i infantil, es faran en sessions en línia en directe, a través d’una plataforma de videconferencias. Els i les inscrites podran recollir els seus kits individuals amb el material en el Centre Sociocultural i posteriorment se’ls enviarà tota la informació necessària per correu electrònic.