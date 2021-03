La Fàbrica de Mislata va acollir una jornada tècnica sobre empreses públiques d’Espanya organitzada per AVS

Connect on Linked in

La ciutat de Mislata i l’empresa pública Nemasa van fer d’amfitrions per primera vegada d’una jornada de l’AVS, Associació Espanyola de Gestors Públics, que aquesta vegada es va realitzar amb caràcter híbrid entre la presencialitat i la connexió telemàtica d’experts de diferents autonomies.

Carlos F. Bielsa: “Les empreses públiques són claus per a municipalitzar serveis, i en el cas de Mislata hem demostrat que també es poden convertir en un motor d’ocupació, de formació, d’innovació social i empresarial per a ser més eficients, sostenibles i eficaces en la gestió”.

El Centre Sociocultural La Fàbrica va acollir una webinar programada amb ponències tècniques sobre “La gestió de serveis per la societat pública en l’actualitat”, en la qual van participar experts de l’àmbit laboral, jurídic, economistes i gerents d’empreses públiques de tot el territori nacional. A l’acte d’obertura va assistir l’alcalde, Carlos F. Bielsa, la regidora de Medi ambient, Mercedes Caballero i el gerent de l’empresa pública Nemasa, Fernando Díaz, que va donar la benvinguda a l’acte.

L’acte va ser inaugurat per l’alcalde de Mislata, davant un reduït públic presencial, ja que la majoria de ponents i participants del seminari van seguir l’acte de manera telemàtica. Per a Carlos F. Bielsa, “La municipalització posa en valor la bona capacitat de gestió, l’optimització d’esforços i la innovació tecnològica i administrativa com a institucions”. A més, va fer esment a èxits en la gestió de l’empresa pública de Mislata, Nemasa, com la municipalització de la recollida de residus sòlids, la gestió dels aparcaments públics, o la neteja i manteniment d’espais públics.

La jornada, que es va desenvolupar durant tot el matí i va comptar amb la participació d’una dotzena de ponents i experts en la matèria, va tindre un seguiment per part de més de 200 persones responsables de serveis públics de tota Espanya, comptant amb múltiples directors i gerents d’empreses, consellers delegats, regidors i alcaldes de municipis que posen en valor la municipalització dels seus serveis a través de les seues empreses públiques.