La façana de l’Ajuntament de Burjassot llueix ja la seua nova il·luminació

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La Regidoria de Serveis Municipals de l’Ajuntament de Burjassot, dirigida per Manuel Pérez *Menero, ha finalitzat aquesta setmana les obres de renovació de la il·luminació de la façana de l’edifici Consistorial.

Emmarcada dins de les accions que desenvolupa l’Ajuntament de reducció d’energia, consum i contaminació lumínica, la renovació de les lluminàries s’ha dut a terme gràcies al treball desenvolupat per la Brigada Municipal d’Obres.

Tal com pot apreciar-se en la imatge que acompanya aquesta informació, la façana ja llueix la seua nova il·luminació led que compta amb canvis d’intensitat, colors i franges.

Així, en el cas que siga factible i per a poder commemorar qualsevol data destacada per al municipi, la façana podrà canviar la seua llum de color, com a suport al dia que se celebre.

La façana compta amb dues zones il·luminades que destacaran la part alta d’aquesta.