La falla Avda. 18 de Juliol de Sueca la gran campiona en l’entrega dels premis de Playbacks.

Diumenge passat al casal multiusos es va fer entrega dels premis del concurs de playbacks. En una sala plena de gom a gom es varen presentar les imatges dels finalistes en les diferents categories, en una de les mostres on el nivell assolit per les comissions va ser molt elevat. Catorze de les setze comissions que integren la Junta Local van participar en la mostra de Playbacks, on després de varios anys amb un jurat extern, les comissions varen decidir que el jurat estaría conformat per dos membres de cada comissió.

La Comissió de la Falla Avinguda 18 de Juliol va ser la gran triomfadora del matí, aconseguint tres dels primers premis: Mostra, Solista Adult i Concurs Adult.

La Falla Xuquer aconseguí el primer premi al Concurs Infantil així com la segona possició a la Mostra.

La Falla Plaça de l’Ajuntament s’alçà amb el premi al millor Solista Infantil, mentre que la Falla Verge de Sales fou guardonada amb el segon premi d’aquesta categoria, la Falla Avinguda d’Espanya resultà tercer i la Falla Via del Materal assolí el quart lloc.

La falla Ronda del País Valencià va aconseguir el tercer lloc tant a la Mostra com al Concurs Infantil.

La Falla del Mercat va assolir el quart lloc en Concurs Infantil, tercer lloc al Concurs Adult, així com segon lloc al Solista Adult.

Així mateix la Falla Plaça Cervantes va ser guardonada amb el quart premi de Mostra i segon tant al Concurs Infantil com al Concurs Adult.

Altres dels guardonats varen ser: la Falla El Perelló Tro i Flama amb el quart lloc al Concurs Adult; la Falla Portal amb el tercer premi de Solista Adult i la Falla Sucro quarta classificada també al Solista Adult.

Per la vesprada, al mateix lloc, es va fer entrega dels premis d’Esports -frontó, padel femení i masculí, raspall femení, masculí i infantil, bàsquet femení i masculí, futbet infantil, futbet femení i futbol 7, i volta a peu- i Jocs de Taula -truc, domino i parxis- que s’han disputat al llarg de l’exercici.