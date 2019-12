La falla Avinguda i Antoni Pardo de Torrent, guanyadors del concurs de teatre en obra curta i llarga, respectivament

Print This Post

Les falles de Torrent es van donar cita el divendres a la nit en l’Auditori en la XIV Gala de la Cultura. Un esdeveniment on es van descobrir el nom de les falles guanyadores del concurs de teatre faller, organitzat per Junta Local Fallera de Torrent, així com els actors i actrius que també s’han alçat amb el triomf.

La falla Avinguda i la falla Antoni Pardo van ser les guanyadors del concurs en la modalitat d’obra curta i llarga, respectivament. La fallera major de Torrent, Alicia Pallardó Benavent, l’alcalde Jesús Ros, el regidor de Falles, Pascual Martínez, van gaudir de la gala, amenitzada pel grup d’espectacle d’improvisació Súbit!



PREMIS OBRA CURTA:

Primer premi: TEMPTACIONS, falla Avinguda

Segon premi: NOVA YORK, NOVA YORK, de falla Sedaví

Tercer premi: PRINCESSES DESESPERADES, falla de la Plaça

PREMIS OBRA LLARGA:

Primer premi: TOC-TOC, falla Antoni Pardo

Segon premi: DESPRÉS DE LA PLUTJA, falla Cronista

Tercer premi: LA MALEDICCIÓ DE LA GALLINA TERROSSA, falla Ángel de l’Alcàsser

PREMI A la MILLOR ESCENOGRAFIA OBRA CURTA: falla Cronista Vicent Beguer Esteve

PREMIO A la MILLOR ESCENOGRAFIA OBRA LLARGA: falla Antoni Marró

PREMI A la MILLOR ACTRIU DE REPARTIMENT EN OBRA CURTA: Sara Garrirgues Royo, de la falla Avinguda

PREMI A la MILLOR ACTRIU DE REPARTIMENT EN OBRA LLARGA: Sandra Fas Mompó, de la falla Antoni Marró

PREMI Al MILLOR ACTOR DE REPARTIMENT EN OBRA CURTA: Fernando Pérez Villa, de la falla Cronista Vicent Beguer Esteve

PREMIO Al MILLOR ACTOR DE REPARTIMENT EN OBRA LLARGA: David Salcedo Herrero, de la falla Antoni Marró

PREMI A la MILLOR ACTRIU EN OBRA CURTA: Mª Dolores Martínez Vicent, de la falla de la Plaça

PREMI A la MILLOR ACTRIU EN OBRA LLARGA: Carla Carratalá Climent, de la falla Cronista Vicent Beguer Esteve

PREMIO Al MILLOR ACTOR EN OBRA CURTA: Javier Yago Corcoles, de la falla Avinguda

PREMI Al MILLOR ACTOR EN OBRA LLARGA: Joseph Meseguer Mas, de la falla Antoni Marró

PREMI A la MILLOR DIRECCION EN OBRA CURTA: Ximo Hernández Marín, de la falla Avinguda

PREMI A la MILLOR DIRECCION EN OBRA LLARGA: Ernesto Ruiz Cotillas, de la falla Antoni Pardo