La Falla Cervantes gana el concurs de pesebres de la Junta Local Fallera de Godella

La comissió Cervantes es va adjudicar el primer premi en el concurs de pesebres que organitza cada any la Junta Local Fallera. El premi es va repartir en el casal de la falla Sant Sebastià, on a més es va preparar un berenar per a tots els assistents.



La regidora de Festes, Eva Sanchis, va fer públic divendres passat el veredicte del premi a la millor representació del naixement de Jesús, realitzat per les falles de Godella, San Sebastián-Arzobispo Fuero, Doctor Valls i Doctor Cabo.



Els membres del jurat Fernando Oliveros, Teresa Bueso i Tatiana Prades, van visitar dies abans les quatre comissions per a realitzar una valoració de les obres presentades. El jurat es va mostrar orgullós del treball que han realitzat. “La decisió ha sigut molt difícil, ja que totes han fet una gran labor. Enguany hi ha hagut molt nivell, però algú ha de guanyar”, va concloure Prades.



Al pesebre realitzat pels xiquets de la comissió guanyadora no li va faltar cap detall: portal, reis mags, pastors i llauradors van protagonitzar un pesebre digne d’aqueix primer lloc.