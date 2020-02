La Falla el Mercat de Catarroja presenta la seua proposta de llibret sostenible

Print This Post

L’ambient faller comença a viure’s ja als carrers de Catarroja. Si fa uns dies coneixíem el ban per a aquestes Falles 2020, les comissions comencen a treure al carrer els clàssics llibrets, la tradicional mostra d’un any de dur treball. D’entre elles, enguany la Falla El Mercat ha volgut fer un pas més mostrant el seu llibret sostenible.

Així doncs, segons expliquen des de la comissió de la Falla El Mercat, l’edició d’aquest llibret ha sigut reduïda en la meitat respecte a anys anteriors “seguint el compromís que caracteritza a la comissió en cadascun dels actes que es realitzen de ser una comissió compromesa amb el medi ambient i fent valdre el pacte per la sostenibilitat de les falles, subscrit per la Diputació de València, l’Ajuntament de València i la Generalitat Valenciana amb la col·laboració de la Junta Central Fallera”.

D’aquesta manera, el llibret sostenible serà atorgat a les falleres i els fallers en format digital, per a poder continuar fomentant la nostra cultura i tradició, sense malgastar els recursos naturals, en un món cada vegada més tecnològic. Per una convivència d’arrels i naturalesa, de tradició i respecte a la nostra història i en la terra que ho fa possible.

En aquest sentit des de les regidories de Festes i Sostenibilitat, Miquel Verdeguer i Elisa Gimeno, han felicitat la comissió, assenyalant que “secundaren totes les iniciatives com aquesta que mostren que amb xicotets detalls es pot donar un impuls a una societat més sostenible i respectuosa amb el nostre planeta”.