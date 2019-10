La Falla Mercat de Picassent celebra el seu 40 aniversari

Connect on Linked in

Esta comissió fallera va celebrar el seu 40 aniversari en un acte que va reunir més d’un centenar de persones al saló d’actes de La Miraculosa



La Falla Mercat de Picassent està d’aniversari. Un aniversari que es va convertir en una gran festa de celebració que va tindre lloc dissabte per la vesprada al saló d’actes de La Miraculosa i que va reunir totes les falleres majors i presidents, tant adults com infantils d’estos 40 anys, així com falleres i fallers, membres de la Comissió. Una gran festa a la que no va faltar l’alcaldessa del municipi, Conxa Garcia, qui va felicitar la comissió i va voler destacar la importància i l’aportació que fan, any rere any, a la cultura i les tradicions de Picassent.