Un Tro d’Avís per trencar barreres

La Falla Plaça Malva ha celebrat l’esdeveniment central de la seua 33a Setmana Cultural amb el lliurament del Guardó d’Or 2025 i la presentació del Tro d’Avís. Enguany, el lema triat ha sigut “Trencant barreres”, amb l’objectiu de posar el focus en la diversitat funcional i la igualtat. Com a novetat, s’ha inclòs una versió en audiollibre del Tro d’Avís per fer-lo més accessible.

Segons Paula González, vicepresidenta de Cultura de la falla, l’accessibilitat ha sigut un aspecte clau en l’organització d’este esdeveniment:

“Al llarg de tot el programa hem volgut garantir que totes les persones puguen gaudir de la festa sense barreres.”

Guardó d’Or 2025: reconeixement a Mónica Carrió

En la mateixa línia d’inclusió i igualtat, el Guardó d’Or 2025 ha sigut atorgat a Mónica Carrió, destacant la seua trajectòria en favor de la diversitat i la integració social.

Carrió va expressar la seua emoció en rebre el guardó:

“El dia de hui és un motiu d’alegria per a mi i per a totes les persones que lluitem per una societat més inclusiva.”

Una Setmana Cultural plena d’activitats

A més d’este acte central, la Setmana Cultural de la Falla Plaça Malva ha comptat amb diverses activitats, entre elles:

Una taula redona sobre el paper de la dona en la societat actual.

sobre el paper de la dona en la societat actual. Actuacions de La Malva Teatre i Versos a l’illa .

i . El clàssic Cacau Tertúlia .

. La presentació d’una guia didàctica per fomentar la inclusió en les festes falleres.

Silvia Martínez, Fallera Major 2025, destacava:

“S’ha creat un espai per reflexionar i compartir com podem fer una falla més inclusiva i participativa.”

Per la seua banda, Jaime Bohigues, president de la Falla Plaça Malva, remarcava:

“Des del principi hem tingut clar que les Falles han d’estar obertes a tots i totes, sense cap tipus de barrera.”

Un esdeveniment amb gran acollida

L’acte va comptar amb la presència de representants socials i polítics, destacant-se la intervenció de:

Paco Teruel , diputat de Cultura: “En estos dies de festa, és fonamental recordar que la cultura ha de ser per a tots.”

, diputat de Cultura: “En estos dies de festa, és fonamental recordar que la cultura ha de ser per a tots.” Alfons Domínguez, alcalde d’Alzira: “La inclusió és un valor fonamental i hui, ací a Alzira, ho estem demostrant.”

Davant un auditori ple de gom a gom a la Casa de la Cultura, la Falla Plaça Malva ha tornat a demostrar que la festa fallera pot ser un espai de convivència, diversitat i igualtat.

Ara, la comissió es prepara per als dies grans de les Falles 2025, amb la mateixa il·lusió i compromís que els caracteritza.