La Falla Plaça Malva atorga el Guardó d’Or 2020 a Immaculada Cerdà Sanchis, acadèmica de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua

Enguany la nostra comissió ha decidit atorgar esta distinció a Immaculada Cerdà Sanchis, acadèmica de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Immaculada Cerdà és natural d’Algemesí, tècnica lingüística, filòloga, docent i acadèmica de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. Treballa a la Diputació de València des de 1990 i és cap de la Unitat de Normalització Lingüística des de 2000. Com a responsable d’aquesta unitat efectua tasques d’assessorament, planificació i control del pressupost. Col·labora amb altres institucions com ara l’AVL, la Universitat de València, la Universitat Politècnica de València, la Conselleria de Cultura, l’Escola Superior d’Art i Disseny, entre altres.

Des de l’Associació Cultural Falla Plaça Malva pensem sincerament que aquesta dona es mereix la nostra distinció per la seua trajectòria professional i personal dedicada a la defensa, promoció i dignificació del valencià en tots els àmbits, tant des del seu càrrec en l’Administració com en la producció de publicacions en Internet i premsa escrita. És pel seu treball docent i investigador i per la seua projecció laboral i social el motiu el qual va ser nomenada en el seu moment, acadèmica de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Imma és una persona afable amb un somriure constant i una senzillesa que la fa ser una dona molt volguda en tots els àmbits.

A més a més, Imma Cerdà és una de les col·laboradores assídues del nostre llibret, motiu pel qual és una bona coneixedora de la nostra comissió i, sobretot, de la nostra Associació Cultural.

L’acte de lliurament del Guardó d’Or es durà a terme el dijous 6 febrer, a les 19.30 h, en la Casa de la Cultura, dins dels actes programats en la XXVIII Setmana Cultural.