Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’acte ha tingut lloc a l’auditori de la Casa de la Cultura d’Alzira i ha comptat amb Immaculada Cerdà, Josep Antoni Fluixà i Diego Gómez.



La XXVIII setmana cultural de la Falla Plaça Malva ha homenatjat, dins de la seua programació, a l’acadèmica i defensora de la cultura valenciana, Carme Miquel, una referent al món valencià per la seua trajectòria professional com a mestra, escriptora i acadèmica, tot un exemple a seguir. Els ponents sols han tingut paraules d’agraïment per la seua llavor.