La Falla Plaça Malva entrega el seu Guardó d’Or i presenta el Tro d’Avís

L’acte va ser amenitzat per la periodista Àngels Hernández i l’actor Carlos Galiana.

La Falla Plaça Malva d’Alzira se caracteritza pel seu foment de la llengua i de la cultura valenciana, és per això i per moltes coses més que aquest any li han entregat a Immaculada Cerdà, acadèmica, tècnica lingüística, filòloga i docent el Guardó d’Or 2020 que el va rebre amb gran il•lusió.

Per altra banda, com no podia ser d’altra manera, la Falla va presentar de manera sorprenent i mai defraudant-nos el Tro d’Avís titulat Museu de Destrellats.

L’esdeveniment va comptar amb diferents representants del món polític, de la cultura i de les Falles.

