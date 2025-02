Una aposta per l’educació i la creativitat entre els més joves

ls guanyadors del XVII Premi de Poesia Infantil i Juvenil Malva reconeguts en una jornada festiva

L’acte de lliurament de la Guia Didàctica 2025 i del XVII Premi de Poesia Infantil i Juvenil Malva es va celebrar a la Casa de la Cultura. L’esdeveniment va estar presidit per Virtuts Piera, regidora d’Educació i Infància, i va comptar amb la presència de Marina Soler i Silvia Martínez, Falleres Majors de la Falla Plaça Malva, així com de Jesús Brines i Jaime Bohigues, presidents de la comissió. També hi van ser presents Josep Antoni Fluixà, autor de la Guia Didàctica, Lucia Boscà (Espagueti con salsa), qui va dissenyar els dibuixos, i Paula González, vicepresidenta de Cultura i autora dels pictogrames.

La jornada va començar amb la presentació de la Guia Didàctica 2025 a càrrec de Josep Antoni Fluixà, qui va destacar la importància de la guia com a eina educativa per als més joves. En la seua intervenció, Virtuts Piera va agrair a la comissió el seu continu esforç per la promoció cultural i educativa, que contribueix a enriquir la comunitat.

Seguidament, la presentadora de l’acte, Inés Brines, fallera de la Falla Plaça Malva, va donar a conèixer els guanyadors dels premis de les diferents categories del XVII Premi de Poesia Infantil i Juvenil Malva. Aquesta cerimònia va ser una clara mostra de l’aposta per la creativitat i el foment de la lectura entre els més joves.

La jornada també va comptar amb la participació de Paco i Rosana Mira, qui van amenitzar l’acte amb les seues actuacions, omplint l’espai de somriures i una gran dosi d’humor. La seua actuació va aportar un toc festiu i alegre a la cloenda de la Setmana Cultural de la Falla Plaça Malva.

Els guanyadors de la XVII edició del Premi de Poesia Infantil i Juvenil Malva són els següents:

3a CATEGORIA (per a l’alumnat de 3r i 4t de Primària):

Finalista: Drets de Sol i Lluna , de Carlota Bixquert (Col·legi Sants Patrons).

, de (Col·legi Sants Patrons). Finalista: Mar de diversitat , de Martina Climent (CEIP Alborxí).

, de (CEIP Alborxí). 2n premi: Peus quiets , d’ Anna Ucles (CEIP Alborxí).

, d’ (CEIP Alborxí). 1r premi: Diferents però iguals, d’Aylen López (Florida Campus Alzira).

2a CATEGORIA (per a l’alumnat de 5é i 6é de Primària):

Finalista: Cap barrera, sols capacitats , de Sergi Sanchis (CEIP Alborxí).

, de (CEIP Alborxí). Finalista: El crit de la justícia , d’ Ashley Anaya (Col·legi Sants Patrons).

, d’ (Col·legi Sants Patrons). 2n premi: El món sobre rodes , de Júlia Mateu (Florida Grup Educatiu Campus Alzira).

, de (Florida Grup Educatiu Campus Alzira). 1r premi: Un món diferent, de Roser Sala (CEIP Alborxí).

1a CATEGORIA (per a l’alumnat de 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO):

Finalista: Amor sense límits , d’ Adriana Pérez (Florida Grup Educatiu Campus Alzira).

, d’ (Florida Grup Educatiu Campus Alzira). Finalista: Tots som especials , d’ Andrea Monzó (Col·legi La Puríssima).

, d’ (Col·legi La Puríssima). Finalista: El món en un somriure , de Sandra Muñoz (IES Rei en Jaume).

, de (IES Rei en Jaume). Finalista: Somiar , de Sara Sanchis (Col·legi La Puríssima).

, de (Col·legi La Puríssima). 2n premi: Agafats de les mans , d’ Hugo Tomás (Florida Grup Educatiu Campus Alzira).

, d’ (Florida Grup Educatiu Campus Alzira). 1r premi: Brillant, d’Érika Valentín (Florida Grup Educatiu Campus Alzira).

A més, es va concedir un Premi especial a les escoles amb el nombre proporcional més elevat de treballs presentats, premiant Florida Grup Educatiu Campus Alzira i CEIP Alborxí per la seva participació activa.

Per cloure l’esdeveniment, Marina Soler i Jesús Brines, representants infantils de la comissió, van agrair la participació de tots i van tancar una nova edició de la Setmana Cultural, que ha estat un gran èxit i s’ha consolidat com una de les activitats més destacades del calendari faller.

Aquesta edició ha tornat a demostrar la força i vitalitat de la comissió de la Falla Plaça Malva, que continua apostant per la cultura, l’educació i el desenvolupament de l’esperit faller entre els seus membres, reafirmant així el compromís amb la comunitat i els més joves.