La Falla Primitiva d’Almussafes celebra la proclamació de les seues noves representants

L’acte es va celebrar el passat dissabte 16 de novembre a la nit amb una gran festa a la sala Siglo XXI de l’Alcúdia



Tal com es va anunciar al setembre, Joana Piles serà la Fallera Major, Marta Espigares la Fallera Major Infantil i Reme Iborra la Fallera Major d’Honor



Joana Piles, Marta Espigares i Reme Iborra van ser proclamades oficialment per la Falla Primitiva d’Almussafes com a Fallera Major, Fallera Major Infantil i Fallera Major d’Honor, respectivament, en un acte festiu celebrat el passat dissabte 17 de novembre a la sala Siglo XXI de l’Alcúdia. Les tres prenen el relleu de Laura Sabater, Elena Magraner i César Joaquín España, els qui també van estar presents en la celebració, en la qual la família de la Primitiva va rebre la visita d’altres comissions falleres amigues i de diferents autoritats locals.



Fidels a la tradició, els integrants de la Falla Primitiva d’Almussafes es van reunir el passat dissabte 16 de novembre per a celebrar la proclamació de les representants triades per l’entitat per a l’exercici faller 2019-2020, un dels actes més importants del calendari anual.



El programa de la jornada va començar a la vesprada amb una cercavila ambientada per la banda de la Societat Musical Lira Almussafense en la qual va recollir en els seus domicilis als representants entrants i sortints, després de la qual les persones assistents es van traslladar fins a la sala de banquets Siglo XXI de l’Alcúdia per a dur a terme la cerimònia.



Després d’un còctel de benvinguda, la comissió va celebrar un emotiu acte en el qual es van destacar la trajectòria i aportacions al món faller tant de les noves representants com de les persones que les han precedit. Així, van protagonitzar la vetlada la Fallera Major de 2020, Joana Piles, la Fallera Major Infantil de 2020, Marta Espigares, i la Fallera Major d’Honor de 2020, Reme Iborra.



També van tindre una presència destacada durant la nit la Fallera Major de 2019, Laura Sabater, la Fallera Major Infantil 2019, Elena Magraner, i el President Infantil de 2019, César Joaquín España, així com la cort d’honor adulta, altres comissions falleres amigues i diversos integrants de la corporació municipal. El president de l’associació, Sergio España, va ser l’encarregat d’acomiadar l’acte amb un discurs que va ser aplaudit per les persones presents.



A continuació, es va dur a terme en les citades instal·lacions un sopar al qual li va seguir un ball tradicional valencià dedicat a la Fallera Major d’Honor, en el qual van participar nombroses dones de la comissió. La festa musical, que es va allargar fins a la matinada, va començar amb un vals a càrrec dels i les representants.