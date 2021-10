La Falla Sants Patrons de Torrent homenatja la Senyera

Print This Post

L’Hort de Trénor acull un emotiu acte amb la presència de les Falleres Majors de Torrent i les seues Corts d’Honor

Com a preludi a la celebració del dia dels valencians i valencianes, la vesprada del dissabte membres de la comissió de la falla Sants Patrons van exercir d’amfitrions en una recepció a les Falleres Majors de Torrent i les seues Corts d’Honor, i a la resta de comissions falleres d’aquesta ciutat i d’algunes localitats veïnes, recepció a la qual també van ser convidats els representants de la corporació municipal.



El motiu d’aquesta recepció, que va tindre lloc al jardí de l’Hort de Trénor, va ser la celebració del tradicional acte d’homenatge a la bandera, en el qual el president de la Falla Sants Patrons i l’Alcalde es van dirigir al públic present amb sengles discursos en els quals tots dos van coincidir a destacar la importància d’aquest símbol, el de la Senyera, com a imatge de la identitat i la tradició dels valencians i valencianes.



Seguidament, es va iniciar una processó cívica en la qual la Senyera, escortada per membres de les comissions falleres i les autoritats municipals, va recórrer alguns carrers de la ciutat per a rebre al seu pas l’aplaudiment i homenatge dels veïns. La comitiva va ser amenitzada durant el seu trajecte per demostracions del folklore popular valencià, amb danses i música tradicional valenciana, fins a arribar al casal de la falla Sants Patrons.