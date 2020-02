La Falla Verge de Sales es converteix en la gran triomfadora dels premis del Concurs de Sainets

Connect on Linked in

Ahir a la vesprada, el Centre Municipal Bernat i Baldoví es va omplir d’espectadors per a assistir a la gala de lliurament de premis del XXXVIII Concurs de Sainets, organitzat per la Junta Local Fallera de les Falles de Sueca, El Perelló i Mareny de Barraquetes.



Enguany, l’espectacle va començar amb la representació de l’obra infantil “T’he agafat, Caputxeta”, amb la qual va participar la Falla Sucro en la passada I Mostra de Teatre Infantil, organitzada també per la Junta Local. En esta primera edició de la Mostra, han participat també els grups de teatre infantil de les falles Xúquer, Ronda del País Valencià i Verge de Sales. Tots ells van rebre de mans de la Fallera Major Infantil de Sueca, Helena Mompó, un trofeu de participació i una gran ovació del públic assistent.



L’acte va continuar amb un vídeo resum d’esta edició del Concurs de Sainets per a adults, en el qual han participat set comissions. L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez; el regidor de Cultura, Joan Carles Vázquez; la Fallera Major de Sueca, Alicia Falcó; la Fallera Major Infantil de Sueca, Helena Mompó; i el president de la Junta Local Fallera, Bernardo Garrigós, van ser els encarregats d’entregar els diferents premis.



En la categoria d’Actriu Secundària, les dos mencions especials del jurat van ser per a Edith Llop, de la Falla Avinguda d’Espanya, i Inma Ortells, de la Falla Verge de Sales; mentre que el premi Juan Ortolá a la millor actriu secundària va ser per a Mª Pilar Villegas, de la Falla El Perelló Tro i Flama.



Pel que fa a l’Actor Secundari, les mencions especials del jurat van ser per a Xuso Vázquez, de la Falla Avinguda d’Espanya, i Juanjo López, de la Falla El Portal. El premi Juan Ortolá al millor actor secundari va recaure en Antonio Cebolla, de la Falla Verge de Sales.



A continuació, es va entregar el premi Enrique Latorre a la Millor Direcció, sent la guanyadora Inma Ortells, de la Falla Verge de Sales. Les dos mencions especials van ser entregades a Andrés Espasa, de la Falla Plaça de Cervantes, i Jesús Vázquez, de la Falla Avinguda d’Espanya.



En la categoria de Millor Actriu Principal, les mencions especials van ser per a Julia Martínez, de la Falla El Perelló Tro i Flama, i Anna Rocher, de la Falla Plaça de Cervantes. El preuat Nel·lo a la millor actriu principal en esta edició va ser entregat a Raquel Canet, de la Falla Avinguda d’Espanya.



Pel que fa al Millor Actor Principal, van rebre les mencions especials Juan Carlos Llopis, de la Falla Avinguda d’Espanya, i Jorge Vayà, de la Falla El Portal. El Nel·lo, en esta ocasió, va ser per a Javier Bonillo, de la Falla Verge de Sales.



I ja en la categoria de Millor Sainet, el quart premi va recaure en la Falla El Perelló Tro i Flama, amb “Carmela, la pentinadora”, mentre que el Socarrat del tercer premi va ser entregat a la Falla El Portal, per “Als bous de Castelló”. El Socarrat corresponent al segon premi va ser per al sainet de la Falla Avinguda d’Espanya, titulat “No hi ha marit fidel”. I el Nel·lo al millor sainet presentat a esta XXXVIII edició del Concurs va ser per a la Falla Verge de Sales, per l’obra “Coneixes a ta muller?”.