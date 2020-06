La família Aledón cedix al MUMA 300 obres de teatre i sainets valencians pertanyents a Vicente Aledón

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El MUMA, Museu Municipal d’Alzira, alberga bona part del passat del veïnat de la nostra ciutat, troballes com monedes, pitxers, panells ceràmics etc.; quadres de pintors locals destacant a Teodoro Andreu, que disposa d’una sala exclusiva per tal de mostrar la seua obra; i també importants documents que ens ajuden a entendre de quina manera vivien, pensaven i s’entretenien els nostres avantpassats.

Hui la regidora de Patrimoni Cultural, Isabel Aguilar, junt al director del MUMA, Agustí Ferrer, han rebut de mans de la família Aledón 300 obres de teatre i sainets valencians que pertanyien a Vicente Aledón i que, el seu fill, Joaquín s’ha encarregat de classificar i datar. En l’any 2006 ja van ser cedides 700 obres que sumades a l’entrega de hui passen a ser 1.000 les peces que es custodien al museu, totes elles pertanyents a un home que, encara que va nàixer a Corbera, va passar la seua vida a Alzira.

A l’acte han assistit els familiars més directes de Vicente Aledón que no han volgut perdre’s l’emotiu acte.

“Tot el que es cedit al museu és benvingut, ja que aporta una nova vida a l’espai museístic. Qualsevol donació ens fa sentir-nos orgullosos del comportament dels nostres predecessors i ens ajuda a conéixer millor i amb tot detall els costums i manera d’entendre altres èpoques, que a la fi són les que ens han portat fins on ens trobem hui”, ha assenyalat la regidora.